O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia defendeu o embaixador na Bulgária, que foi chamado de sexólogo na mídia

“Quanto à nomeação de Olesya Ilashchuk como embaixadora, de acordo com as informações de que o Ministério das Relações Exteriores dispõe, ela recebeu um diploma com louvor na especialidade “Estudos Regionais” do Departamento de Relações Internacionais da Faculdade de História, Ciências Políticas e Relações Internacionais da Universidade Nacional Yuriy Fedkovych Chernivtsi”, diz o comunicado. no site do departamento.