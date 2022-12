Trump elogia ‘democrata com deficiência mental’ em saudações de Natal – CMIO

O ex-presidente dos EUA atacou seus supostos inimigos em um tradicional “parabéns”

Donald Trump, o 45º presidente dos EUA, desejou um feliz Natal a seus detratores, aparentemente chamando seu sucessor, Joe Biden, “mentalmente incapacitado” e reivindicando poderes psíquicos para si mesmo.

Trump tem uma longa tradição de enviar felicitações públicas de Natal e Ano Novo a quem ele chama “inimigos” e “odiadores,” embora ao longo dos quatro anos de sua presidência essas mensagens tenham se tornado mais direcionadas. O último semi-ataque foi publicado na véspera de Natal em sua plataforma de mídia social Truth Social.

“Feliz Natal para TODOS, incluindo os marxistas de esquerda radical que estão tentando destruir nosso país, o Federal Bureau of Investigation que está ilegalmente coagindo e pagando Social e LameStream Media para pressionar por um democrata com deficiência mental sobre o brilhante, clarividente e EUA AMANDO Donald J. Trump e, claro, o Departamento de Injustiça, que nomeou um ‘Promotor’ Especial que, junto com sua esposa e família, ODEIA ‘Trump’ mais do que qualquer outra pessoa na terra. AMOR A TODOS!” ele escreveu.

O ex-presidente aparentemente se referia a algumas notícias políticas recentes nos EUA. Incluía novas revelações dos chamados arquivos do Twitter, relatando o papel do FBI no policiamento do discurso no Twitter. Entre outras coisas, a agência reembolsou milhões de dólares que a plataforma gastou para processar solicitações do governo dos EUA para considerar a supressão de tweets e contas que as agências federais consideravam problemáticas.













O procurador especial a que Trump aparentemente se referia é o conselheiro especial Jack Smith. O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, o nomeou em novembro para supervisionar as investigações do Departamento de Justiça relacionadas ao ex-presidente.

Trump e seus apoiadores afirmaram anteriormente que Smith pode ser tendencioso porque sua esposa, a cineasta Katy Chevigny, co-produziu o documentário Becoming de Michelle Obama – recebendo uma indicação ao Emmy por sua contribuição – e doou para a campanha presidencial de Joe Biden em 2020. Ela e Smith se casaram em 2011.

Na semana passada, o comitê seleto da Câmara, dominado pelos democratas, sobre o motim do Capitólio divulgou seu relatório final. O documento afirmava que Trump era responsável pelas ações de seus apoiadores, que invadiram o prédio em 6 de janeiro do ano passado.

Os legisladores recomendaram proibir Trump de ocupar cargos federais ou estaduais e processá-lo por supostos crimes relacionados ao motim. Ele anunciou sua intenção de concorrer à presidência em 2024 em novembro e pode concorrer contra Biden pela segunda vez, se conseguir a indicação do Partido Republicano.