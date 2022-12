Número de mortos em nevasca nos EUA sobe para 57

Pelo menos 50 pessoas morreram nos Estados Unidos em incidentes relacionados a nevascas. Mortes foram relatadas em 12 estados: Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, Nova York, Ohio, Oklahoma, Tennessee e Wisconsin. Ao mesmo tempo, metade das mortes ocorreu em acidentes no oeste do estado de Nova York.

“Uma tempestade de neve matou pelo menos 57 pessoas nos Estados Unidos”, disse o canal em um comunicado. Ao mesmo tempo, nota-se que 27 mortes ocorrem no condado de Erie, no oeste do estado de Nova York (EUA), onde 25 mortes foram relatadas anteriormente.