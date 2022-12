Detalhes do incidente do drone norte-coreano revelados – mídia – CMIO

Um drone norte-coreano se aventurou no espaço aéreo de seu vizinho por pelo menos sete horas, disse a mídia sul-coreana, citando os militares

O exército sul-coreano disse ter disparado mais de 100 tiros contra um drone norte-coreano invasor na segunda-feira, mas não conseguiu derrubá-lo, segundo a agência de notícias Yonhap. Estima-se que vários veículos aéreos não tripulados (UAV) permaneceram no espaço aéreo sul-coreano por sete horas.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul foi citado pela mídia local depois que aviões de guerra foram escalados para interceptar os UAVs e um helicóptero militar tentou usar sua arma de 20 mm para derrubar um drone. O UAV foi localizado perto da Ilha Gyodong, a noroeste de Seul e perto da fronteira norte-coreana.

Os militares disseram respeitar as preocupações de que prédios residenciais possam ter sido danificados, segundo a mídia local. Os drones norte-coreanos teriam feito manobras evasivas em resposta aos ataques.

No total, Yonhap citou os militares dizendo que detectaram cinco drones norte-coreanos, com um voando entre as cidades de Gimpo e Paju, a noroeste de Seul, antes de ir até a parte norte da capital sul-coreana. Depois disso, a aeronave voltou para a Coreia do Norte.













Os outros quatro drones estavam ativos na área da Ilha Ganghwa, mais perto da fronteira norte-coreana. Seu destino exato não é claro, já que os radares sul-coreanos os perderam de vista. No entanto, acredita-se que os drones de Pyongyang estiveram dentro do espaço aéreo sul-coreano por sete horas.

Yang Moo-jin, professor da Universidade de Estudos Norte-coreanos, foi citado pelo site de notícias Hankyung dizendo que “o objetivo principal do UAV parece ser o reconhecimento” do lado sul-coreano.

Enquanto isso, Hong Min, chefe do Departamento de Pesquisa da Coreia do Norte no Instituto de Unificação Nacional, disse à agência de notícias Yonhap: “Parece que a Coreia do Norte está respondendo aos voos reforçados de reconhecimento e vigilância das forças armadas dos EUA… perto do Natal.”

A interceptação resultou na queda de uma aeronave sul-coreana, com os dois pilotos sobrevivendo ao incidente. A operação também forçou as autoridades locais a interromper temporariamente todos os voos civis nos aeroportos internacionais de Incheon e Gimpo.

A incursão de drones, denunciada por Seul como um “provocação óbvia”, veio depois dos exercícios conjuntos da semana passada envolvendo aviões de guerra dos EUA e da Coreia do Sul. A Coreia do Norte disse repetidamente que considera tais exercícios como uma preparação para um ataque.