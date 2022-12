Nova rota comercial ajuda Rússia e Irã a contornar sanções – Bloomberg – CMIO

O transporte de cargas entre os dois países via Mar Cáspio aumentou, segundo dados de rastreamento compilados pela agência de notícias.

A Rússia e o Irã estão construindo uma nova rota comercial transcontinental e estão expandindo rapidamente as cadeias de suprimentos, tendo intensificado as entregas mútuas de carga no Mar Cáspio, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando dados de rastreamento.

O corredor comercial que se estende desde o Mar de Azov e a foz do rio Don, na Rússia, até os centros iranianos no Mar Cáspio e, finalmente, no Oceano Índico, tornou-se cada vez mais movimentado nos últimos meses, com o surgimento de novas rotas, segundo o relatório. Dados de rastreamento de navios compilados pela agência de notícias mostraram centenas de embarcações russas e iranianas ao longo de rios que levam ao Mar Cáspio.

A localização geográfica do Irã permite que a Rússia transporte mercadorias com segurança através do corredor comercial através do território iraniano até a Ásia e a Índia sem incorrer no risco de sanções ocidentais.

“Com as redes de transporte europeias sendo fechadas, eles estão focados no desenvolvimento de corredores comerciais alternativos que apoiem a virada da Rússia para o leste. Você pode impor controles sobre as rotas marítimas, mas as rotas terrestres são difíceis de observar. É quase impossível rastreá-los todos”, disse Nikolay Kozhanov, especialista em Golfo da Qatar University, à Bloomberg.

O comércio com o Irã, embora significativo por si só, é visto como “uma ponte logística” entre a Rússia e o Oriente Médio, bem como o sul e o sudeste da Ásia, de acordo com o chefe da Câmara de Comércio e Indústria Russa, Sergey Katyrin.













Em um fórum econômico em setembro, o presidente russo, Vladimir Putin, também chamou a atenção para a necessidade de desenvolver a infraestrutura naval, ferroviária e rodoviária ao longo da rota, pois “fornecerá às empresas russas novas oportunidades de entrar nos mercados do Irã, Índia, Oriente Médio e África e, em troca, facilitará o fornecimento desses países.”

“Trata-se de estabelecer cadeias de suprimentos à prova de sanções em todo o processo”, disse Maria Shagina, especialista em sanções e política externa russa no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, à agência de notícias.

Rússia e Irã estão investindo cerca de US$ 25 bilhões na expansão da rota comercial, segundo Shagina.

A Rússia também está nos estágios finais de estabelecer regras que dariam aos navios do Irã o direito de passagem ao longo das vias navegáveis ​​dos rios Volga e Don, de acordo com a Agência de Notícias Marítimas do Irã.

O comércio entre a Rússia e o Irã aumentou este ano, com faturamento superior a US$ 4 bilhões entre janeiro e outubro de 2022 e deve ultrapassar US$ 5 bilhões até o final do ano, de acordo com o Serviço Federal de Alfândega da Rússia. As exportações russas para o Irã até agora aumentaram 27% em relação ao ano passado, enquanto as importações aumentaram 10%.

