O Twitter pressionou a propaganda de guerra do Pentágono no Oriente Médio, e ambos provavelmente se safarão – CMIO

A plataforma de mídia social tem ajudado o Departamento de Defesa dos EUA a promover sua agenda por meio de contas falsas

Continuam a ser divulgadas informações sobre como o Twitter se tornou conscientemente um canal para os esforços de propaganda dos EUA no exterior, que só servem para produzir mais violência e caos. Infelizmente, esta notícia aparentemente foi recebida com um bocejo coletivo tanto pela imprensa corporativa dos EUA quanto pelo público americano.

Um artigo recente do The Intercept detalha como o Twitter facilitou os esforços do Comando Central dos EUA (CENTCOM), uma divisão do Departamento de Defesa dos EUA, para espalhar propaganda, particularmente no Oriente Médio e sobre ele, usando contas falsas se passando por indivíduos particulares na região.

Essas contas receberam tratamento especial do Twitter, que concedeu a elas os mesmos privilégios das contas verificadas ‘blue-checked’, que, como descreve o artigo do The Intercept, “teria concedido uma série de vantagens, como invulnerabilidade a bots algorítmicos que sinalizam contas por spam ou abuso, bem como outros ataques que levam à diminuição da visibilidade ou suspensão.”

E, claro, isso estava sendo feito em um momento em que o Twitter estava excluindo centenas de contas que considerava associadas ao governo russo e designando outras contas como “mídia afiliada ao estado russo” mesmo quando, como no caso de alguns de meus amigos, como Fiorella Isabel, esses relatos eram de particulares escrevendo a título pessoal.













Um exemplo de uma conta fornecida “serviço prioritário” do Twitter foi @yemencurrent (agora excluído), que, entre outras coisas, “enfatizou que os ataques de drones dos EUA foram ‘precisos’ e mataram terroristas, não civis, e promoveram o ataque apoiado pelos EUA e pela Arábia Saudita aos rebeldes Houthi naquele país”. Tal branqueamento da guerra EUA-Saudita no Iêmen – uma guerra mal coberta pela imprensa dos EUA e, portanto, pouco conhecida pela maioria dos americanos – é especialmente irritante, visto que essa guerra foi marcada pelo ataque a civis e infraestrutura civil em uma escala colossal. e pelo fracasso deliberado do governo dos EUA em contabilizar adequadamente as baixas civis.

O próprio Gabinete de Responsabilidade do Governo dos EUA, em um documento de acesso restrito relatado pelo New York Times em junho, concluiu que, desde o início da guerra em 2015, “[t]O Departamento de Estado e o Departamento de Defesa falharam em avaliar as baixas civis causadas por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita na guerra catastrófica no Iêmen e o uso de armas de fabricação americana nos assassinatos. . . .”

O NYT também informou que anteriormente, “em agosto de 2020, o inspetor geral do Departamento de Estado emitiu um relatório afirmando que o departamento não havia tomado as medidas adequadas para reduzir as mortes de civis.” O resultado foi uma estimativa de mais de 150.000 mortes, incluindo quase 15.000 civis, e uma das piores crises humanitárias da história.

E, no entanto, o Twitter ajudou e estimulou a campanha de desinformação do CENTCOM por meio de contas falsas, alegando que os civis de alguma forma não estavam sendo prejudicados por armas fabricadas nos EUA – alegações que enganam os contribuintes americanos sobre a guerra que estão financiando e que são projetadas para preparar o governo para mais ajuda a este conflito profano que o presidente Biden havia prometido interromper o financiamento.

De acordo com o artigo do The Intercept, outras contas falsas do CENTCOM receberam prioridade do Twitter “focado na promoção de milícias apoiadas pelos EUA na Síria e mensagens anti-Irã no Iraque.” Mais uma vez, poucos americanos estão cientes de que muitos desses grupos de milícias que os EUA apoiaram na Síria, embora afirmem ser “rebeldes moderados”, eles próprios cometeram terríveis atrocidades contra civis naquele país. Contas falsas no Twitter que promovem esses grupos de milícia apenas ofuscam ainda mais esse assunto.













Quanto ao “mensagens anti-Irã no Iraque” e em outros lugares, The Intercept explica que, conforme relatado anteriormente pelo Stanford Internet Observatory, algumas das contas falsas do Twitter falsamente “acusam o Irã de ‘ameaçar a segurança hídrica do Iraque e inundar o país com metanfetamina’, enquanto outros promoveram alegações de que o Irã estava colhendo órgãos de refugiados afegãos”. Essa propaganda tem um duplo propósito: aumentar as tensões e conflitos entre as nações do Oriente Médio e fabricar consentimento nos EUA para um potencial conflito armado entre os próprios EUA e o Irã.

Em outras palavras, o Twitter tem auxiliado e incentivado o Departamento de Defesa dos EUA em propaganda de guerra, um ato que foi considerado crime nos julgamentos de Nuremberg pós-Segunda Guerra Mundial. Se tivéssemos um sistema de direito internacional justo e funcional, os funcionários do Twitter e do Departamento de Defesa envolvidos em tais crimes seriam de fato investigados. No entanto, não temos esse sistema. Portanto, cabe ao povo americano agir, sabendo dessa má conduta por parte de seu governo e das empresas de mídia social das quais eles dependem para responsabilizá-los.

Também cabe aos americanos finalmente perceber que, quando se trata de questões de guerra e paz, eles estão sendo constantemente enganados e devem negar seu consentimento para as guerras que nosso governo empreende com a ajuda da mídia tradicional e social. .