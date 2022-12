Banco central da Rússia explica queda do rublo — CMIO

A queda nos preços globais do petróleo enfraqueceu a moeda, diz o vice-presidente Aleksey Zabotkin

O recente enfraquecimento do rublo russo é atribuível à queda nos preços globais do petróleo, de acordo com Aleksey Zabotkin, vice-presidente do Banco Central da Rússia, citado pelo diário de negócios RBK na segunda-feira.

A volatilidade no mercado cambial russo aumentou acentuadamente desde o início de dezembro, com o rublo caindo para uma mínima de mais de oito meses em relação ao dólar americano na semana passada. A moeda russa, no entanto, começou a se recuperar na sexta-feira e começou a semana em torno de 68,2 rublos por dólar e 72,4 por euro. Dados comerciais mostram que, apesar da queda, o rublo ainda está em alta no ano, negociando 10% acima do que no início de janeiro, antes do início da operação militar da Rússia na Ucrânia e as subsequentes sanções ocidentais.

“Há uma deterioração das condições externas, uma queda nos preços do petróleo. Esta é uma razão de peso suficiente para a taxa de câmbio enfraquecer um pouco”, disse. explicou Zabotkin. Ele destacou, porém, que a taxa ainda é “flutuando na faixa observada desde o final de maio deste ano”.

Segundo o vice-presidente, o enfraquecimento observado do rublo contribuirá para o aumento dos preços. Ele observou que cada movimento de 10% na taxa de câmbio geralmente adiciona cerca de 0,5% a 0,6% à inflação. “Mas, ao mesmo tempo, deve-se mencionar que esses 0,5%-0,6% não são realizados instantaneamente, mas se estendem ao longo do tempo por seis a doze meses”, ele disse.













“A contribuição desinflacionária do fortalecimento do rublo, que ocorreu na segunda metade da primavera e do verão, já se esgotou”, disse. acrescentou Zabotkin. O regulador não pretende aumentar as restrições à conta de capitais, sublinhou.

Embora muitos analistas tenham previsto um enfraquecimento da moeda russa até o final de 2022, alguns especialistas acreditam que ela continuará caindo nos próximos meses.

As projeções surgem no momento em que o preço de referência do petróleo Brent caiu de quase US$ 90 o barril para cerca de US$ 84, desde o início de dezembro. O preço médio do petróleo russo dos Urais, que, após a introdução de uma série de sanções, é vendido com desconto, chegou a US$ 57,49 por barril em dezembro, segundo estimativas do Ministério das Finanças. Um mês antes, o preço era de US$ 71,1 o barril.

O teto de US$ 60 por barril para o petróleo bruto transportado por via marítima da Rússia, elaborado pelo G7 e pela UE, entrou em vigor em 5 de dezembro. Cargas de petróleo russas negociadas acima do limite não podem acessar alguns serviços importantes de empresas ocidentais, incluindo seguros.

