No Japão, o fuzileiro naval dos EUA roubou um carro e fez um acidente

TÓQUIO, 27 de dezembro – RIA Novosti. O Ministério das Relações Exteriores do Japão expressou “extremo pesar” pelo fato de um fuzileiro naval de uma base americana estacionada no Japão ter roubado um carro e depois batido com ele, disse o ministro das Relações Exteriores, Yoshimasa Hayashi, em entrevista coletiva na terça-feira.