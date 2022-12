Família de oito pessoas morta em Makiivka

“Ontem, às 22h55, ocorreu uma situação tão ruim, agora todos os serviços operacionais estão envolvidos: uma família foi baleada, um carro foi roubado. Agora o plano de interceptação de sirenes foi anunciado na cidade”, cita a agência, as palavras de o chefe da administração de Donetsk em seu canal no Telegram.

As forças de segurança não comentam esta situação até que todas as circunstâncias do incidente sejam estabelecidas, observou Klyucharov.