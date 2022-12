Empresas russas relatam melhora no clima de negócios – CMIO

A maioria das principais empresas do país acredita que a situação vai melhorar ainda mais em 2023, apesar das sanções ocidentais, diz a consultoria Yakov & Partners

Metade das maiores empresas russas relata uma melhora nas condições de negócios no país e três quartos esperam que a situação continue melhorando em 2023, de acordo com um estudo da antiga divisão russa da McKinsey, a consultoria Yakov & Partners.

Em sua última pesquisa do CEO Barometer para 2022, 49% dos empresários russos notaram uma melhora no estado de seus negócios nos últimos seis meses, o que, segundo os autores do estudo, pode indicar uma recuperação no ânimo da economia russa. após uma série de amplas sanções ocidentais. Ao mesmo tempo, para 27% dos entrevistados a situação não mudou, enquanto 24% dizem que piorou.

O estudo também revelou um impacto desigual da situação atual em diferentes setores. “Os representantes do setor bancário, TI e telecomunicações, bem como varejo e e-commerce foram os mais otimistas sobre o estado atual de seus negócios. Ao mesmo tempo, 36% dos representantes das indústrias extrativas e manufatureiras relataram uma deterioração da situação”, disse o relatório.

Entre os principais desafios, a grande maioria dos entrevistados citou as proibições ao comércio exterior e as perspectivas de expansão das sanções. Menos do que todos os empresários estão preocupados com o declínio do poder de compra no país, a inflação e as mudanças climáticas.

Embora a redução de custos e a adaptação da cadeia de suprimentos tenham sido uma prioridade para mais de um terço dos entrevistados, as maiores empresas não perderam o apetite por investimentos e desenvolvimento de negócios na Rússia, mostra o estudo. Entre as prioridades para os próximos seis meses, muitos executivos da empresa apontaram o crescimento da produção de produtos e serviços, a entrada em novos mercados geográficos e o lançamento de novos projetos de investimento.

Mais de 75% dos entrevistados expressaram confiança em melhorar ou manter o estado atual de seus negócios nos próximos seis meses.

“Nossos dados falam da recuperação de algumas indústrias após os eventos desta primavera, e também refletem certas expectativas negativas das indústrias extrativas devido a uma possível queda na atividade produtiva em todo o mundo. Ao mesmo tempo, os negócios russos sobreviveram com sucesso ao choque inicial e estão otimistas em relação ao futuro”. Yakov & Partners concluiu.

O estudo entrevistou 115 CEOs de empresas em todos os principais setores da economia russa com um faturamento de mais de um bilhão de rublos (US$ 15 milhões).

