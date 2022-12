Americanos ricos gastando menos – CNBC – CMIO

Milionários estão se tornando mais preocupados com o orçamento como resultado da inflação, mostra uma pesquisa recente

Os milionários dos EUA estão cortando seus gastos de férias como resultado da alta da inflação, que eles veem como um grande risco para a economia e sua riqueza pessoal, descobriu uma pesquisa da CNBC.

De acordo com o jornal, 80% dos entrevistados milionários – aqueles com ativos para investimento de US$ 1 milhão ou mais – disseram que planejam gastar menos nesta temporada de festas devido à inflação. Milionários da geração do milênio são os mais propensos a cortar gastos, com 100% dizendo que planejam gastar menos, em comparação com 78% dos baby boomers.

Quando questionados sobre como estão reagindo à inflação, a maioria dos milionários (52%) explicou que está “mais consciente do preço” ao fazer compras e um terço disse que jantam em restaurantes com menos frequência.

“Eles estão se tornando mais cautelosos sobre como estão gastando seu dinheiro”, disse George Walper, presidente do Spectrem Group, que conduziu a Pesquisa de Milionários com a CNBC.

A inflação nos Estados Unidos atingiu o máximo em 40 anos neste verão, impulsionada pelo aumento dos preços. Dados oficiais mostram que a taxa desacelerou desde então, com o índice de preços ao consumidor estabelecendo-se em 7,1% em novembro, abaixo do ganho de 7,7% no mês anterior.

A pesquisa da CNBC apontou que, embora a inflação tenha impactado os gastos dos milionários, eles estão divididos quando se trata de fazer mudanças em suas carteiras de investimento. Quando questionados sobre isso, 29% relataram que já fizeram mudanças, enquanto outros 11% disseram que apenas planejam fazê-lo. Quase um terço (30%) disse que “pode ou não” fazer mudanças, e 31% disseram que não estão planejando nenhuma mudança.

De acordo com Walper, os investidores milionários estão cientes do impacto de taxas mais altas em seus investimentos e da necessidade de mudar suas carteiras, mas não têm certeza sobre quais ações exatas tomar.

“Eles não têm certeza de onde devem fazer mudanças”, ele explicou, acrescentando: “As pessoas não querem tentar vender tempo.”

A CNBC Millionaire Survey foi supostamente realizada online em novembro, com um total de 761 pessoas entrevistadas.

