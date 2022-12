Funcionários do governo dos EUA pressionam pela venda forçada das operações do TikTok

no painel, informou o jornal, acrescentando que o aplicativo deve ser separado de seu proprietário chinês, a ByteDance Ltd., com sede em Pequim. No entanto, o Departamento do Tesouro, que preside o painel, está buscando outras soluções possíveis.

Mais de 100 milhões de americanos usam o aplicativo TikTok nos Estados Unidos. O ex-presidente dos EUA Donald Trump tentou, sem sucesso, colocar o TikTok sob o controle dos EUA.

A empresa proprietária do TikTok se recusou a comentar sobre a perspectiva de venda forçada, acrescentando que pode atender às preocupações do governo dos EUA.