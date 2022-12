Enchentes de Natal deixam 13 mortos — CMIO

Quase duas dezenas de pessoas continuam desaparecidas depois que uma chuva torrencial provocou inundações mortais

Pelo menos 13 pessoas morreram nas Filipinas em inundações repentinas após dias de fortes chuvas, que causaram caos em meio às celebrações de Natal no país e forçaram quase 50.000 residentes a procurar abrigo.

A agência de desastres do país relatou as mortes na terça-feira, observando que a maioria foi causada por afogamento em meio a enchentes nas províncias do sul das Filipinas. À medida que as águas da enchente começam a baixar, as autoridades continuam a procurar outras 23 pessoas que ainda estão desaparecidas na região.

Quase uma semana de chuva deixou vários rios, estradas e rodovias transbordando de água, com cidades rurais, bem como cidades como Ozamiz e Oroquieta, sofrendo inundações significativas.













“O coração da cidade foi inundado, incluindo o mercado público. A energia foi cortada e não houve [telephone] sinal,” disse o governador da província de Misamis Occidental, Henry Oaminal, referindo-se a Oroquieta, uma cidade com cerca de 72.000 habitantes.

De acordo com dados coletados pelo Ministério do Bem-Estar Social, cerca de 46.000 pessoas estavam abrigadas em locais de evacuação em todo o país na segunda-feira. Relatos da mídia indicaram que muitos cidadãos foram forçados a caminhar com água até a cintura em algumas áreas mais atingidas, onde vários deslizamentos de terra também foram observados após as enchentes.

Um funcionário da agência regional de desastres em Misamis Occidental, Carmelito Heray, disse à mídia local que as operações de resgate ainda estão em andamento e que os danos à infraestrutura local, especialmente relacionados à agricultura, estão sendo avaliados.

Enquanto a nação predominantemente católica normalmente vê cerca de 20 tempestades tropicais a cada ano, o clima inclemente durante o feriado não foi classificado como tal. Ainda assim, as Filipinas frequentemente sofrem inundações mortais e deslizamentos de terra devido a fortes chuvas, especialmente comuns durante as estações de monções de verão e inverno.