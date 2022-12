Congressista eleito dos EUA admite ter mentido sobre currículo – CMIO

O novo representante de Nova York. insistiu que “não é um criminoso”, embora reconheça que “embelezou” as alegações sobre seu passado

O congressista republicano eleito George Santos confessou ter inventado detalhes sobre seu trabalho e experiência escolar durante a campanha, aceitando que mentiu sobre sua carreira depois que o New York Times revelou várias inconsistências em declarações anteriores.

Falando ao New York Post para uma entrevista na segunda-feira, Santos confessou que inventou detalhes importantes sobre sua vida, incluindo alegações de que trabalhou para as empresas financeiras Goldman Sachs e Citigroup, e que se formou no Baruch College, onde disse ter se formado. em 2010.

“Meus pecados aqui estão embelezando meu currículo”, ele disse à agência, acrescentando “Não me formei em nenhuma instituição de ensino superior. Estou envergonhado e arrependido por ter enfeitado meu currículo. Eu admito isso … Fazemos coisas estúpidas na vida.

O congressista eleito, de 34 anos, sustentou que a confusão sobre seu histórico profissional se devia a uma “má escolha de palavras” de sua parte, porém, agora afirmando que, embora nunca tenha trabalhado para o Goldman ou o Citigroup, ele fez negócios com outra empresa que negociava com essas empresas. “Vou ser mais claro sobre isso. Foi dito mal”, Ele continuou.













Definido para ser o primeiro republicano abertamente gay na Câmara, Santos ganhou uma cadeira no Congresso na eleição de meio de mandato em novembro, concorrendo sem oposição para representar as áreas de Queens e Long Island. Embora ele parecesse enfrentar pouco escrutínio durante a corrida, uma reportagem do Times publicada na semana passada indicava o currículo de Santos “pode ser em grande parte ficção,” com o jornal falhando em corroborar uma série de afirmações feitas durante a campanha.

Além de sua carreira e credenciais educacionais, Santos também foi acusado de mentir sobre sua própria herança, tendo anteriormente afirmado ser um “judeu não observador” também como católico. Apesar desses comentários, ele disse ao Post que “nunca afirmou ser judeu”, e é “claramente católico”, novamente atribuindo o problema à escolha de palavras.

“Como descobri que minha família materna tinha origem judaica, disse que era ‘judeu’” acrescentou Santos.

O novo legislador também admitiu que não foi honesto sobre possuir mais de uma dúzia de propriedades em Nova York, dizendo que atualmente mora com a irmã e não possui imóveis. No entanto, ele insistiu que nunca enfrentou acusações criminais, negando uma alegação contida na reportagem do Times, que sugeria que Santos confessou roubo e fraude quando morava no Brasil quando era adolescente.

“Eu não sou um criminoso aqui – nem aqui ou no Brasil ou em qualquer jurisdição do mundo. Absolutamente não. Isso não aconteceu”, ele disse.

Mesmo depois de se abrir sobre suas inúmeras falsidades para o público votante, Santos passou a expressar esperanças de que “isto [controversy] não me impedirá de ter um bom sucesso legislativo”, jurando ser um “eficaz” e “Boa” legislador.