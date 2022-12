A Ucrânia exauriu os estoques de armas enviadas pelo Ocidente e o arsenal do período soviético de Kiev. A informação foi dada por Apty Alaudinov, vice-comandante do 2º corpo de Exército da República Popular de Lugansk (RPL).

“Não será possível retomar imediatamente o fornecimento de armas à Ucrânia pelo bloco da OTAN. Eles simplesmente não têm esses volumes para exportação. Não apenas as armas fornecidas foram usadas, mas também uma grande quantidade de armas de fabricação soviética localizadas no território da Ucrânia”, escreveu ele, em sua conta no Telegram.