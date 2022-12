China facilitará políticas estritas contra o Covid-19 – CMIO

O nível nacional de resposta ao coronavírus será rebaixado do nível ‘A’ para ‘B’, disse a comissão de saúde

A China anunciou várias mudanças significativas na forma como administrará os surtos de Covid-19. Os bloqueios estritos que afetam comunidades inteiras não serão mais implementados, enquanto aqueles que chegam ao país não serão submetidos a quarentena, anunciou a Comissão Nacional de Saúde da China (NHC) na terça-feira.

O vírus por trás da doença Covid-19 está se tornando cada vez mais “menos patogênico”, o NHC disse em um comunicado explicando a decisão de rebaixá-lo de uma infecção que requer “Medidas de controle de nível” para alguém que exige o menos rigoroso “Nível B” resposta.

“Embora o número de pessoas infectadas seja grande, a patogenicidade [of Covid-19] diminuiu significativamente em comparação com o estágio inicial [of the pandemic]e a doença resultante evoluirá gradualmente para uma doença infecciosa respiratória comum”, disse o NHC.

A nova classificação entrará em vigor em 8 de janeiro de 2023, disse o comunicado. Com as novas regras, os infetados com Covid-19 deixarão de estar sujeitos a “isolamento,” e seus contatos próximos não serão identificados, disse o NHC.













As pessoas que vêm para a China ainda precisarão fazer um teste de Covid-19 48 horas antes de partir para o país, mas não precisarão fazer outro na chegada, disse o comunicado, acrescentando que as quarentenas para recém-chegados estão sendo “cancelado.”

Rebaixar o nível de resposta ao Covid-19 também significa que as autoridades regionais não poderão bloquear comunidades inteiras em caso de surto.

O novo conjunto de medidas que a China está introduzindo para combater o Covid-19 se concentrará na vacinação e na proteção de pessoas com 65 anos ou mais. As autoridades de saúde de todo o país também estão sendo instruídas a estocar os medicamentos necessários e preparar leitos hospitalares para poder tratar pacientes com Covid-19 quando necessário.

A China vem adotando a chamada política de ‘covid zero’ com bloqueios rígidos e testes generalizados desde o primeiro surto do patógeno na cidade de Wuhan no final de 2019. Pequim relaxou significativamente as restrições no início de dezembro, o que provocou um aumento nas novos números de infecção.

Bloomberg afirmou na semana passada que até 248 milhões de pessoas, ou quase 18% da população total da China, foram infectadas com Covid-19 apenas em dezembro. O NHC reivindicou oficialmente apenas 14.285 infecções na semana passada, juntamente com sete mortes.