Cientistas reconstroem rosto ‘bonito’ de Ramsés II – CMIO

Pesquisadores usaram software de TC para “desembrulhar digitalmente” a múmia de um dos maiores faraós do antigo Egito.

Cientistas egípcios e britânicos revelaram uma reconstrução facial de Ramsés II, tendo usado um software de tomografia computadorizada (TC) para “desembrulhar digitalmente” a múmia do famoso faraó egípcio antigo. O projeto científico conjunto permitiu aos historiadores observar pela primeira vez como era o governante em diferentes momentos de sua vida.

Os pesquisadores dizem que usaram tomografias anteriores da múmia do faraó e as aplicaram ao software de análise. Eles foram então capazes de diferenciar entre o crânio e outros materiais usados ​​durante o processo de embalsamamento e produzir uma renderização em 3D do crânio. Eles então aplicaram as medidas médias da camada muscular facial que se acreditava serem apropriadas para os antigos egípcios reconstruirem o rosto do faraó.

“Esta é a única reconstrução facial científica de Ramesses II com base na tomografia computadorizada de sua múmia real,” explicou o professor Sahar Saleem, da Universidade do Cairo, que liderou o projeto, acrescentando que as tentativas anteriores foram “principalmente artístico, baseado no rosto de sua múmia.”

A renderização inicial mostrou aos pesquisadores como era a aparência de Ramsés II no momento de sua morte, aos 90 anos. Os especialistas em imagem usaram essa imagem para reverter o processo de envelhecimento e revelar como era o faraó aos 45 anos.

“Acho que o rosto reconstruído é de uma pessoa egípcia muito bonita, com traços faciais característicos de Ramsés II – nariz pronunciado e mandíbula forte”, disse. disse Saleem, em um comunicado citado pelo Daily Mail.

Ramsés II, também conhecido como Ramsés, o Grande, foi o terceiro faraó da Décima Nona Dinastia do Egito e acredita-se que tenha governado o país de 1279 aC até sua morte em 1213 aC. Ele é considerado um dos faraós mais célebres e poderosos do Novo Reino – o período mais poderoso do império egípcio.

Alguns também associam Ramsés II à figura que esteve no poder durante o livro bíblico do Êxodo, que conta a história da fuga dos israelitas do Egito sob a liderança de Moisés.