Mortes por tempestades nos EUA aumentam – CMIO

Pelo menos 49 pessoas morreram como resultado de um ciclone de inverno “uma vez em uma geração”

A tempestade de inverno que atingiu mais da metade dos EUA no fim de semana de Natal matou pelo menos 49 pessoas, de acordo com uma contagem da Associated Press. 27 dessas mortes ocorreram apenas no oeste de Nova York.

A tempestade, causada pela colisão do ar quente e úmido do sul com o ar frio e seco do norte, atingiu a costa leste dos Estados Unidos, desde os Grandes Lagos, perto do Canadá, até o Rio Grande, ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México, de acordo com o National Serviço Meteorológico (NWS). No oeste, um evento atmosférico no rio – causado por uma nuvem de umidade vinda do Oceano Pacífico – trouxe chuva pesada e neve de Washington para o Oregon e para a Califórnia na segunda-feira.

Cerca de 49 pessoas foram mortas em todo o país, informou a Associated Press na segunda-feira, 27 delas na região de Buffalo, Nova York. Buffalo experimentou quatro pés (1,25 metros) de neve no domingo, e a maioria das pessoas mortas na área ficaram presas em seus carros ou casas, ou morreram enquanto retiravam a neve.

NOVO VÍDEO: Os montes de neve estão atingindo o auge dos SUVs na área de Buffalo, à medida que esta nevasca histórica diminui gradualmente. Alguns carros foram abandonados no meio das estradas durante o auge da tempestade de neve com efeito de lago. #NYwx#nevepic.twitter.com/0v90aofgsX — WeatherNation (@WeatherNation) 25 de dezembro de 2022

Com veículos de resgate atolados na neve, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, pediu aos moradores de partes dos condados de Erie, Niágara, Orleans e Genesee na segunda-feira que obedeçam às proibições de dirigir em andamento. Hochul impôs as proibições no final da semana passada, antes de enviar várias dezenas de membros da Guarda Nacional para a região.

No Canadá, quatro pessoas morreram no sábado quando um ônibus capotou em uma rodovia gelada a cerca de 320 quilômetros a leste de Vancouver.

A tempestade causou quedas de energia afetando um pico de cerca de 1,7 milhão de residências e empresas nos Estados Unidos no sábado e levou ao cancelamento de milhares de voos. De acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware, 3.000 voos foram cancelados e mais de 4.900 atrasados ​​na segunda-feira.

O ciclone, descrito como um “uma vez em uma geração” evento de meteorologistas, também fez com que a produção de gás natural dos EUA caísse 10% no sábado, o maior declínio em um único dia em mais de dez anos.