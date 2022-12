Mídia: autoridades norte-coreanas consideram a constituição do país a mais sábia do mundo

O líder norte-coreano Kim Jong-un participou nesta segunda-feira de uma reunião comemorativa do 50º aniversário da adoção da constituição norte-coreana, que foi chamada de “a mais excelente e mais forte do mundo ” no evento, a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte ( KCNA) relatórios.

A reunião foi realizada na noite anterior no Mansudae Congress Palace. Estiveram presentes membros do Presidium do Politburo do Comitê Central do WPK, bem como membros do partido e do governo, altos funcionários das agências de aplicação da lei, deputados da Assembleia Popular Suprema (SPC) em Pyongyang, participantes da 6ª plenário do Comitê Central do PTC da oitava convocação, altos funcionários do campo legislativo e dos órgãos de justiça.