EUA ‘preocupados’ com a atividade da China perto de Taiwan – CMIO

Washington continuará a ajudar Taipei a manter sua capacidade de autodefesa, disse um funcionário da Casa Branca à AP

Os EUA estão preocupados com os exercícios militares de grande escala de Pequim no Estreito de Taiwan, disse um funcionário do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca à AP na segunda-feira. Washington tem interesse em manter “paz e estabilidade” na região, insistiu o funcionário, acrescentando que os EUA continuariam a apoiar Taiwan.

A atividade militar da China perto da ilha autônoma é “desestabilizador, arrisca erros de cálculo e prejudica a paz e a estabilidade regional”, o funcionário, falando sob condição de anonimato, disse à agência. O Exército de Libertação do Povo Chinês (PLA) lançou um exercício marítimo maciço na área na semana passada, depois de pedir uma resposta ao “provocação” por Taipei e Washington.

Na segunda-feira, Taiwan afirmou que um total de 71 caças a jato chineses, aviões antissubmarinos, aeronaves de guerra eletrônica e drones de reconhecimento, juntamente com sete navios de guerra, foram avistados perto da ilha nas últimas 24 horas. Os militares chineses, que chamaram os exercícios de “exercícios conjuntos de greve de fogo”, disse que o movimento foi “uma resposta resoluta ao conluio crescente” na área.













Na sexta-feira passada, o presidente Joe Biden assinou a Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2023, uma lei de gastos que permite até US$ 2 bilhões em empréstimos militares a Taiwan nos próximos cinco anos.

O funcionário do Conselho de Segurança Nacional sustentou na segunda-feira que os EUA “tem um interesse permanente na paz e estabilidade no Estreito de Taiwan,” acrescentando, porém, que “continuará a ajudar Taiwan a manter uma capacidade de autodefesa suficiente, alinhada com nossos compromissos de longa data e consistente com nossa política de Uma Só China”.

As relações entre a China e os Estados Unidos se deterioraram nos últimos meses, após a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha em agosto. Pequim vê a ilha, que é autogovernada desde 1949, mas nunca declarou independência da China, como parte inalienável do território nacional sob a política de Uma Só China.

Embora seguindo formalmente a política de Uma China e reconhecendo a soberania de Pequim sobre a ilha, Washington apoiou ativamente Taipei, inclusive vendendo-lhe armas. Tanto Washington quanto Pequim se acusaram repetidamente de desestabilizar a situação no Estreito de Taiwan. Na sexta-feira passada, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, acusou os EUA de “esfaquear a China pelas costas” em um telefonema com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.