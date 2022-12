As informações foram passadas à Sputnik pelo gabinete de Guterres, em um pedido para comentar a declaração do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia , Dmitry Kuleba.

“Como o secretário-geral disse muitas vezes no passado, ele só pode mediar se todas as partes quiserem que ele faça a mediação”, informou gabinete do funcionário da ONU.

O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov, também comentando a proposta ucraniana, observou que a Rússia nunca “ seguiu as condições de outra pessoa “.

No início deste mês, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, dirigiu-se aos líderes do G20 na Indonésia e estabeleceu uma “fórmula de paz” de dez pontos.

Além disso, Zelensky assinou um decreto sobre a impossibilidade de realizar negociações com a atual liderança russa . Ele também afirmou que Kiev não conduziria um diálogo com Moscou até que o poder no país mudasse.

Como disse Peskov no início de dezembro, Zelensky sabe que, se desejar, as hostilidades no país podem terminar no dia seguinte.