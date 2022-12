Falcões no Congresso podem arrastar os EUA para um conflito por causa de Taiwan – CMIO

Mesmo que o governo Biden queira evitar provocar a China, os legisladores americanos continuam testando as linhas vermelhas de Pequim.

Pouco antes do Natal, o Congresso dos EUA aprovou a excelente Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA), que estabelece todos os gastos militares dos EUA para o próximo ano.

A chave para entender o NDAA é que é um ritual anual, seu tamanho fica cada vez maior e, finalmente, nunca deixará de passar. Apesar disso, é um projeto de lei negociado acaloradamente porque é uma questão de quem deve receber o quê e por quê – o complexo industrial militar dos EUA quer seu dinheiro, tornando-o um festival de lobby e aquisição de armas.

Mas o projeto de lei também é uma competição para ver se os senadores americanos podem usá-lo com sucesso para impor suas agendas em outras áreas. Como é o caso dos projetos de lei do tamanho de um pára-choque no Capitólio, especialmente antes da sessão terminar no final do ano, muitos congressistas se envolvem em um processo de “pegando carona”, onde eles se esforçam para anexar contas menores à conta maior do NDAA para que sejam aprovadas. Como um exemplo incomum de tal pegadinha, em 2020 as sanções da China relacionadas ao Tibete foram aprovadas como parte de um Projeto de Lei de Estímulo do Congresso. É assim que funciona o jogo do Congresso.

Como resultado, o projeto de lei da NDAA, especialmente por causa de suas implicações de segurança nacional e natureza altamente militarista, está pronto para projetos de lei anti-China de todos os tipos serem anexados a ele e aprovados e, por acaso, um projeto de lei conhecido como o “Lei de Resiliência Aprimorada de Taiwan” (TERA), que determina até US$ 10 bilhões em assistência militar anual para a ilha contra a China, foi arremessado junto com a NDAA por senadores hawkish e foi aprovado.













A China não gostou e respondeu com a maior demonstração de força desde a visita altamente provocativa de Nancy Pelosi ao território em agosto. Conforme descrito pela Associated Press, no dia de Natal, Pequim enviou “71 aviões e sete navios em direção a Taiwan em uma demonstração de força de 24 horas dirigida à ilha”, enviando as tensões disparando novamente. Os exercícios são um lembrete de que, embora tenha havido alguma reaproximação em pequena escala entre a China e o Ocidente, na realidade nada mudou em relação a Taiwan e, mais do que o próprio governo, é o Congresso dos EUA que está aumentando ativamente as tensões. aqui.

Taiwan tornou-se a peça central da estratégia dos EUA para conter a China. Washington quer manter a independência de fato da ilha e separação do continente a todo custo, vendo-a como um baluarte estratégico, tecnológico, político e militar. Taiwan é uma peça crucial no tabuleiro de xadrez e, à medida que essa peça cai, permitirá que a China ganhe hegemonia militar na região da Ásia-Pacífico através das rotas marítimas que controlará posteriormente. Assim, apesar de professar seguir o “Política de Uma China”Em que os EUA supostamente reconhecem a soberania chinesa sobre Taiwan, Washington aumentou significativamente seu apoio à ilha e a encorajou a buscar o aventureirismo pró-independência, o que serviu para aumentar as tensões.

No entanto, a estratégia não termina aí. À medida que as tensões esquentam e Pequim responde, os EUA se viram e ligam para a China “o agressor” e o acusa de desestabilizar a região. Tendo assim jogado o perigo, ele pressiona outros países da região, como Filipinas, Japão e Coréia do Sul, para que tomem partido, e afirma que eles não podem permanecer neutros. Isso permite aos Estados Unidos maximizar sua própria projeção de poder na região, aumentar as tensões e romper a integração regional entre alguns desses países e a China. Não é nenhuma surpresa, dado isso, que muitos falcões dos EUA, particularmente no Congresso, apreciem a ideia de aumentar deliberadamente as tensões ainda mais.

Por causa disso, as maiores provocações dos EUA sobre Taiwan no ano de 2022 não vieram realmente do presidente Joe Biden ou de seu governo, mas de congressistas. Embora isso inclua notoriamente a viagem de Nancy Pelosi à ilha, muitos outros legisladores também aderiram ao movimento e seguiram o exemplo. Pior ainda, o conflito na Ucrânia também serviu para encorajar esses legisladores e figuras anti-China a pressionar com mais força Taiwan, levando-os a traçar paralelos entre as duas situações, algo que também foi encorajado por líderes em Taipei que estão determinados a chamar a atenção por seu apoio a Kiev.













Da mesma forma, há um acúmulo crescente de projetos de lei de apoio relacionados a Taiwan vindos de senadores radicais como Bob Menendez e Marco Rubio. Devido à separação de poderes dos EUA, é difícil para a Casa Branca manter um controle perfeito sobre sua política externa, e muitas vezes é deixada dando falsas garantias a Pequim, embora as próprias ações de Washington sejam diferentes na prática. Isso significa que, mesmo que Biden opte especificamente por não aumentar as tensões em um determinado momento, os congressistas têm o poder de fazê-lo de qualquer maneira, com truques como esse.

Isso tudo significa que, em 2023, não haverá alívio das tensões relacionadas a Taiwan e o assunto só piorará. Os congressistas dos EUA continuarão a forçar os limites políticos sobre o assunto para provocar a reação de Pequim, como fez no dia de Natal e com a visita de Pelosi, enquadrando a China continental como agressora e alimentando a instabilidade regional. A China pode sentir que está demonstrando dissuasão e agindo com firmeza, mas o resultado final disso é que as coisas só estão piorando. Taiwan é um círculo vicioso. Quanto tempo mais pode continuar até que Pequim se quebre?