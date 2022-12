Índia colocará mísseis balísticos em fronteira com China e Paquistão

A agência de notícias explicou que os mísseis balísticos devem ser alocados ao longo da fronteira indiana com a China e o Paquistão e apontou os recentes conflitos no Himalaia como a principal razão para a iniciativa .

“Uma reunião de alto nível do Ministério da Defesa autorizou a aquisição de cerca de 120 mísseis para as Forças Armadas e sua implantação ao longo das fronteiras”, disse uma fonte citada pela agência.

Segundo a ANI, as armas em questão são mísseis Pralay, desenvolvidos internamente. Os dispositivos quase balísticos táticos de curto alcance foram testados com sucesso pelos militares indianos há um ano.

China e Índia ainda em desacordo sobre motivo da briga de tropas em disputada fronteira do Himalaia

Os vizinhos da Índia China e Paquistão, que também são potências nucleares , possuem mísseis balísticos em seus arsenais. A Índia também faz fronteira com Nepal, Butão, Bangladesh e Mianmar.

Além de uma disputa territorial com a China no Himalaia, a Índia tem um imbróglio duradouro com o Paquistão envolvendo a região da Caxemira.