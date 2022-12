‘Pare de usar táticas de salame’, diz a China aos EUA – CMIO

Os EUA devem abandonar sua “velho truque do bullying unilateral” que tem servido à China, disse o ministro das Relações Exteriores de Pequim, Wang Yi, ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. Os dois principais diplomatas tiveram um telefonema a pedido de Washington, disse o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado.

“Deve-se ressaltar que os Estados Unidos não devem buscar o diálogo e a cooperação enquanto contêm e apunhalam a China pelas costas”, disse. Wang disse a Blinken, de acordo com a leitura da ligação divulgada por Pequim. “Na verdade, ainda é o velho truque do bullying unilateral. Não funcionou com a China no passado, nem funcionará no futuro.”

Wang acrescentou que Washington “devem levar a sério as preocupações legítimas da China, parar de conter e suprimir o desenvolvimento da China e, particularmente, parar de usar táticas de salame para desafiar constantemente a linha vermelha da China”, referindo-se à prática de negociação de garantir repetidamente concessões pequenas e incrementais.

Washington e Pequim devem basear-se na “entendimentos comuns” alcançado pelos presidentes dos EUA e da China durante sua recente reunião na Indonésia, enfatizou Wang. “A mentalidade de soma zero só levará os dois principais países ao desgaste mútuo e à colisão frontal. E não pode ser mais óbvio quem está certo e quem está errado”, ele afirmou.













De acordo com o lado chinês, Blinken reiterou o respeito de Washington pela política de Uma Só China e disse que “não apóia a ‘independência’ de Taiwan.”

“Os dois lados também trocaram opiniões sobre a questão da Ucrânia. Wang Yi enfatizou que a China sempre defende a paz”, acrescentou o ministério.

O Departamento de Estado dos EUA também divulgou uma leitura de boca fechada das negociações, afirmando apenas que Blinken havia “discutiu a necessidade de manter linhas de comunicação abertas e gerenciar com responsabilidade” a relação bilateral. Os EUA também disseram que seu principal diplomata “levantou preocupações sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e as ameaças que ela representa para a segurança global e a estabilidade econômica” durante o telefonema.

Nos últimos anos, as relações China-EUA foram atormentadas por vários problemas, com o problema de Taiwan ainda sendo o principal. Embora siga formalmente a política de Uma Só China e reconheça a soberania de Pequim sobre a ilha, Washington tem cooperado ativamente com Taipei.

As visitas de altos funcionários dos EUA a Taiwan, bem como a crescente cooperação militar entre Taipei e Washington, levantaram repetidamente objeções de Pequim, que vê essas atividades como uma intromissão em seus assuntos internos.

Taiwan é de fato independente desde 1949, quando o lado perdedor na guerra civil chinesa se mudou para a ilha e estabeleceu sua própria administração lá. A China considera a ilha parte inalienável de seu território.