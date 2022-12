CHISINAU, 27 de dezembro – RIA Novosti. O presidente do Parlamento da Moldávia, líder do Partido Ação e Solidariedade (PDS), Igor Grosu, disse que não há ameaça de um possível “ataque” da Rússia contra o país.

Anteriormente, o chefe do serviço de informação e segurança da Moldávia, Alexander Mustiata, disse que a Federação Russa planeja invadir o território da república no início de 2023, inclusive para usar armas de armazéns em Kolbasna.

O depósito de munições na aldeia de Kolbasna, na Transnístria, perto da fronteira com a Ucrânia, é um dos maiores da Europa. No território da Transnístria, existe um grupo operacional de tropas russas, sucessor do 14º exército de armas combinadas, que, após o colapso da URSS, foi transferido para a jurisdição da Rússia. As principais tarefas da força-tarefa são uma missão de manutenção da paz e a proteção de depósitos de munição. Durante uma visita à Moldávia em 2019, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, tomou a iniciativa de remover ou eliminar a munição dos armazéns em Pridnestrovie. No entanto, as partes não começaram a desenvolver um plano conjunto.