Número de mortos em forte tempestade de inverno nos EUA sobe para 50

A cidade de Buffalo, no nordeste do estado de Nova York, teve o maior número de vítimas, com mais de um metro de neve caindo no fim de semana. Nesta segunda-feira, pelo menos 14 pessoas morreram.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, chamou o desastre natural de “a tempestade mais devastadora na longa história de Buffalo”. De acordo com Hochul, 15 mil pessoas dentro e ao redor da cidade permanecem sem eletricidade, e os reparos foram adiados até terça-feira (27).

A mídia dos EUA também informou que mais de 3.100 voos foram cancelados e outros 7.100 foram adiados nos EUA, com situações especialmente difíceis relatadas em Detroit, Chicago, Minneapolis e Denver.