Americanos profundamente divididos sobre discriminação – pesquisa do WSJ – CMIO

A maioria dos democratas acredita que as minorias dos EUA enfrentam preconceito, enquanto os eleitores do Partido Republicano acham que é um problema dos brancos, de acordo com o Journal.

Os americanos estão divididos em linhas partidárias sobre quais grupos populacionais nos Estados Unidos enfrentam discriminação, de acordo com uma pesquisa do Wall Street Journal publicada no sábado. Enquanto a maioria dos democratas vê o preconceito como um problema para as minorias americanas, os republicanos tendem a acreditar que é uma questão com a qual os brancos têm de lidar.

De acordo com a pesquisa, cerca de 59% dos eleitores republicanos acreditam que os americanos brancos enfrentam discriminação ou preconceito, em comparação com apenas 21% dos democratas que concordam com esse ponto. Enquanto isso, 88% dos democratas responderam que os negros enfrentam atitudes preconceituosas, em comparação com 49% dos republicanos que disseram isso.

Os democratas também são mais propensos a pensar que a discriminação contra lésbicas e gays americanos é um problema (85%), enquanto apenas 38% dos republicanos têm uma opinião semelhante. A mesma divisão é perceptível entre latinos e judeus, com mais de 80% dos democratas identificando o preconceito contra esses grupos como um problema. Apenas 40% e 49% dos republicanos acreditam que a discriminação contra latinos e judeus, respectivamente, é um problema.













A pesquisa do WSJ também descobriu que 61% dos republicanos acreditam que a discriminação é um problema para os cristãos na América, com apenas 25% dos democratas apoiando essa visão.

O relatório também indica que os eleitores dos Estados Unidos estão divididos sobre a questão mais por suas opiniões políticas do que por raça ou idade.

Esses dados, até certo ponto, ecoam os resultados de várias pesquisas anteriores. Uma pesquisa LX New/YouGov de outubro mostrou que, apesar de um ligeiro aumento na unidade dos EUA nos últimos dois anos, oito em cada dez americanos ainda acreditam que vivem em um país dividido.

Outra pesquisa, realizada pela revista Economist e YouGov no final de agosto, descobriu que dois em cada cinco americanos acreditam que uma guerra civil é pelo menos um pouco provável na próxima década, com os republicanos mais propensos a expressar essa opinião do que os democratas.