Presidente da Sérvia põe em alerta as Forças Armadas do país

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph

Copyright Infringement

Spam

Invalid Contents

Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







sejam colocadas em seu mais alto nível de prontidão a partir desta noite. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, ordenou nesta segunda-feira (26) que as Forças Armadas do país

A informação foi dada pelo vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa do país, Milos Vucevic. Ele afirmou que a decisão do presidente foi tomada diante da escalada de tensão no Kosovo.

“O presidente da República da Sérvia, como o comandante-em-chefe, ordenou nesta noite que as Forças Armadas da Sérvia estejam no mais alto nível de prontidão de combate, ou seja, em prontidão até o nível do uso da força armada, protegendo a integridade territorial e a soberania da República da Sérvia e todos os cidadãos, e evitando o terror contra os sérvios onde quer que vivam”, disse Vucevic, segundo noticiou a mídia local.

Vucevic pediu à população que “mantenha a calma e a compostura” e disse que “não há motivo para pânico, mas há motivo para preocupação”.

Mais cedo, o presidente Aleksandar Vucic prometeu proteger os sérvios em Kosovo e Metojia, após autoridades do Kosovo colocarem suas Forças Armadas em prontidão para o combate. Pristina ordenou que cerca de 1.500 agentes de segurança permaneçam em seus postos de serviço ou na área de cobertura durante a noite para efeitos de eventuais deslocamentos.

Panorama internacional Primeiro-ministro do Kosovo apresenta pedido de adesão à União Europeia, diz mídia

“Estamos em uma situação difícil, mas faremos todo o possível para manter a paz e a estabilidade, e não apenas isso, mas também para proteger nosso povo no norte de Kosovo e Metojia. Depois que os albaneses foram armados e aumentaram seu nível de prontidão de combate, tomei todas as medidas para proteger nosso povo e proteger a Sérvia”, escreveu o presidente sérvio nas redes sociais.

A situação no Kosovo e Metohija vem se deteriorando nos últimos meses. No dia 11 de dezembro, os sérvios na parte norte do Kosovo começaram a montar barricadas em protesto contra a prisão de Dejan Pantic, um ex-policial do Kosovo que deixou o cargo em meados de novembro e foi preso pelas autoridades kosovares na fronteira de Jarinje por suspeita de “terrorismo”.

acusou Kosovo de violar os acordos existentes depois que o líder das autoridades kosovares, Albin Kurti, instou a Força do Kosovo (KFOR) a desmantelar as barricadas nas estradas erguidas pelos sérvios locais no norte da região. A situação se agravou ainda No dia 11 de dezembro, o presidente Vucic realizou uma reunião do Conselho de Segurança edepois que o líder das autoridades kosovares, Albin Kurti, instou a Força do Kosovo (KFOR) a desmantelar as barricadas nas estradas erguidas pelos sérvios locais no norte da região. A situação se agravou ainda mais após Albin Kurti apresentar um pedido de adesão de Pristina à União Europeia (UE).

O território do Kosovo e o da Sérvia central são separados por uma linha administrativa. As autoridades albanesas do Kosovo declararam sua independência da Sérvia em fevereiro de 2008, mas a independência não é reconhecida pelo governo da Sérvia.

Panorama internacional Sérvia responde às críticas da Alemanha ao Kosovo: ‘Um nível surpreendente de absurdo’





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report