Mais de duas dezenas de mortos quando ‘ciclone-bomba’ atinge os EUA – CMIO

O clima extremo interrompeu fortemente o tráfego e causou grandes quedas de energia em todo o país

Uma grande tempestade de inverno atingiu a maior parte dos Estados Unidos neste sábado, interrompendo as viagens de férias e os serviços públicos, além de deixar cerca de 1,7 milhão de residências sem eletricidade. Estima-se que pelo menos 27 pessoas morreram até agora, pois as temperaturas caíram para -45°C em algumas partes do país.

A tempestade, descrita pelos meteorologistas como um “bomba ciclone,” foi causado por uma colisão de ar quente e úmido vindo do sul com o ar frio e seco do norte.

Ele atingiu a costa leste dos EUA, abrangendo cerca de 2.000 milhas (mais de 3.200 km) dos Grandes Lagos, perto do Canadá, até o Rio Grande, ao longo da fronteira EUA-México, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS). As temperaturas caíram bem abaixo das faixas normais, com nevascas, ventos fortes e inundações observadas em todo o país. Em alguns locais, as temperaturas atingiram leituras extremas, com -38°C relatados em Iowa e -45,6°C em Montana.

-45C ‘ciclone-bomba’ varre os EUA deixando milhões sem energia. pic.twitter.com/A8hYvxXJIU — blueocean (@blue_ocean_ca) 24 de dezembro de 2022

Pelo menos 27 mortes nos EUA já foram atribuídas ao clima extremo, informou a NBC citando autoridades. A maioria das mortes foi causada por acidentes rodoviários fatais em estados como Kentucky, Missouri, Oklahoma e Ohio.

NOVO VÍDEO: Um engavetamento de 50 carros na Ohio Turnpike deixou pelo menos um morto na sexta-feira. As condições da nevasca estão reduzindo a visibilidade e os motoristas estão sendo solicitados a ficar fora das estradas. #OHwxpic.twitter.com/VTXUt0LyBd — WeatherNation (@WeatherNation) 23 de dezembro de 2022

A tempestade causou quedas de energia generalizadas que afetaram cerca de 1,7 milhão de residências. As viagens também foram fortemente afetadas, com mais de 7.000 voos atrasados ​​e quase 3.500 cancelados. O NWS alertou os americanos contra a tentativa de viajar de carro, afirmando que o mau tempo o tornou “impossível” em determinados locais.

“Onde ocorrerem condições de nevasca, espere apagões periódicos com visibilidade próxima de zero e considerável quantidade de neve soprada e acumulada. Viajar nessas condições será extremamente perigoso, às vezes impossível”, disse. o serviço avisou.