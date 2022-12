Medvedev fez uma “previsão futurista” para 2023

MOSCOU, 26 de dezembro – RIA Novosti. O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, publicou uma “previsão futurista” para 2023 no Telegram.

Medvedev apontou que, em 2023, os preços da energia podem chegar a US$ 150 para o petróleo e até US$ 5.000 para o gás.

“A criação do Quarto Reich com base na Alemanha e seus satélites (Polônia, países bálticos, República Tcheca, Eslováquia, Romênia, República de Kyiv e outros párias)”, escreveu Medvedev.

Além disso, ele permitiu a transição da Irlanda do Norte para Dublin do governo de Londres.

“A guerra civil nos Estados Unidos, a separação da Califórnia e do Texas em estados independentes. A criação de um estado de união do Texas e do México”, sugeriu Medvedev.

Medvedev também previu a transferência de todos os principais mercados de ações e atividades financeiras dos EUA e da Europa para a Ásia, o fim do sistema financeiro de Bretton Woods, incluindo o colapso do FMI e do Banco Mundial, o abandono do euro e do dólar como moedas de reserva mundiais e um retorno ao padrão-ouro. Além disso, a comunidade mundial passará para o uso ativo de moedas fiduciárias digitais.