Espiões dos EUA pressionaram o Twitter a censurar ‘narrativas anti-Ucrânia’ – mídia – CMIO

O Pentágono, a CIA e outras agências de inteligência e aplicação da lei dos EUA tornaram-se cada vez mais “mais agressivo” com pedidos de remoção, revelou o último tesouro de arquivos do Twitter. Os documentos sugerem que as agências estavam efetivamente pressionando a plataforma para censurar histórias de política externa que fossem contra a narrativa aprovada por Washington.

“Os arquivos mostram o FBI atuando como porteiro de um vasto programa de vigilância e censura de mídia social, abrangendo agências em todo o governo federal – do Departamento de Estado ao Pentágono e à CIA”, disse. o jornalista Matt Taibbi escreveu na edição de véspera de Natal dos arquivos do Twitter, lançado com a bênção do proprietário da plataforma de mídia social, Elon Musk.

Milhares de pedidos de censura fluíram para o Twitter do que foi denominado OGA” nos documentos ou “Outro Governo Organizações”, através da Força-Tarefa de Influência Estrangeira do FBI.

Os executivos do Twitter frequentemente lutavam para validar as alegações do governo, mas estavam sob pressão constante para encontrar evidências para culpar qualquer ator estrangeiro, a Rússia em particular.

“Não foram encontrados links para a Rússia” um analista não identificado disse em um dos e-mails, sugerindo mais tarde que ele poderia “chuva de ideias” para “encontre uma conexão mais forte.” O ex-chefe de Trust and Safety, Yoel Roth, admitiu em outro caso que havia encontrado “nenhuma correspondência real usando as informações.”













As comunicações internas mostram que o Twitter vinha recebendo tantos pedidos que seus executivos tiveram que improvisar um sistema para priorizá-los. Os federais tinham pessoal dedicado encarregado de adaptar os pedidos de remoção às políticas do Twitter para um processamento mais rápido, o que os executivos reconheceram como “ímpar,” mas mesmo assim a empresa muitas vezes lutou para justificar a censura.

“Muitas pessoas se perguntam se as plataformas da Internet recebem orientação de agências de inteligência sobre moderação de notícias de política externa. Parece que o Twitter o fez, em alguns casos por meio do FITF/FBI”. Taibi escreveu. Pelo menos algumas dessas diretrizes tiveram origem na CIA, de acordo com o ex-agente e denunciante John Kiriakou, que disse que “reconheceu a formatação.”

Os federais às vezes enviavam lotes maciços de mais de 1.000 contas alinhadas para “execução digital”, com apenas uma breve explicação dos problemas alegados. Em várias ocasiões, eles acusaram “agentes russos” de direcionar contas que destacaram “narrativas predominantemente anti-Ucrânia” ou documentado “supostos abusos de direitos cometidos por ucranianos”.

51. Informações sobre a origem duvidosa dessas contas podem ser verdadeiras. Mas pelo menos algumas das informações neles também podem ser – sobre neonazistas, abusos de direitos em Donbass, até mesmo sobre nosso próprio governo. Devemos bloquear esse material? — Matt Taibbi (@mtaibbi) 24 de dezembro de 2022

Outra avaliação de inteligência enviada ao Twitter afirmou que as contas que espalhavam informações sobre “neonazistas” na Ucrânia fizeram parte de uma campanha de propaganda controlada pelo Kremlin e devem ser banidos.

47. Um relatório da inteligência lista contas vinculadas à “Propaganda ‘neo-nazista’ da Ucrânia.’” Isso inclui afirmações de que Joe Biden ajudou a orquestrar um golpe em 2014 e “colocou seu filho no conselho da Burisma”. pic.twitter.com/BiTj9SIHgH — Matt Taibbi (@mtaibbi) 24 de dezembro de 2022

No que Taibbi chamou de “admissão condenatória,” um ex-executivo da CIA que se tornou executivo do Twitter não identificado certa vez observou que o “parceiros do governo” estavam ficando cada vez mais “agressivo” com seus pedidos de remoção.













“Devido à falta de evidências técnicas de nossa parte, geralmente deixei como está, esperando por mais evidências”, ele disse sobre a conta InfoBRICS. Ele argumentou ainda que desde “BRICS é uma organização econômica inerentemente dominada pela Rússia” isso foi “sempre provável…dirigido pelo Kremlin.”

“Nossa janela para isso está se fechando, visto que os parceiros do governo estão se tornando mais agressivos na atribuição e nos relatórios sobre isso… Vou prosseguir com a suspensão e marcar o domínio como INSEGURO.”

Liderados por Taibbi em cooperação com os colegas repórteres Bari Weiss, Lee Fang e outros, os Arquivos do Twitter lançaram luz sobre várias decisões controversas tomadas pela empresa, incluindo material sobre a suspensão do ex-presidente Donald Trump, a prática de banimento das sombras, bem como a proibição em todo o site de uma reportagem do New York Post sobre os negócios estrangeiros de Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden.

Os arquivos também explicam como a comunidade de inteligência dos EUA trabalhou de mãos dadas com a plataforma para sinalizar a suspensão do discurso que o governo dos EUA considerou “desinformação” e mostrou como o FBI e o Twitter discutiram sobre as alegações da agência de aumento da atividade de bots de ‘propaganda’, dos quais o Twitter disse não ter encontrado evidências.