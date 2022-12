China chama os EUA de ‘ameaça direta’ ao mundo – CMIO

Os EUA exageram intencionalmente o “Ameaça da China” como desculpa para aumentar seus gastos militares, tudo em um esforço para manter seu domínio global, disse o Ministério da Defesa chinês em comunicado no sábado, depois que o presidente Joe Biden sancionou a Lei de Autorização de Defesa Nacional dos EUA de 2023.

“Os fatos provaram mais de uma vez que os EUA são a ameaça direta à ordem internacional e os culpados da turbulência regional”, disse. afirmou o porta-voz do ministério, coronel Tan Kefei.

A declaração prosseguiu afirmando que, em busca de seus próprios interesses, os EUA em várias ocasiões “ou travaram guerras contra outros países ou criaram conflitos, causando baixas massivas e deslocamento de civis inocentes.”

O orçamento militar dos EUA de US$ 858 bilhões para o ano fiscal de 2023, que autorizou US$ 10 bilhões em assistência de segurança e aquisição acelerada de armas para Taiwan, é mais um de uma série de movimentos provocativos que “compromete seriamente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e aumenta o risco de confronto militar China-EUA”.













O Exército Popular de Libertação da China também prometeu “salvaguardar resolutamente a reunificação nacional e a integridade territorial do país”, alertando que Washington não tem outra escolha a não ser “respeitar os principais interesses e preocupações da China.”

A ilha de Taiwan é autogovernada desde 1949, mas nunca declarou oficialmente a independência de Pequim, enquanto a China a vê como parte de seu território de Uma Só China. As tensões entre Pequim e Taipei estão altas desde a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan em agosto.

Washington deve abandonar sua “velho truque do bullying unilateral” que joga com Pequim, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em um telefonema no início desta semana. “Não funcionou com a China no passado, nem funcionará no futuro.”