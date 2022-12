MINSK, 26 de dezembro – RIA Novosti. Embora a OTAN tenha suspendido unilateralmente a cooperação com a Bielo-Rússia, a república permanece aberta ao diálogo com a aliança, disse Dmitry Ryabikhin, vice-chefe do departamento de cooperação internacional do Ministério da Defesa da Bielorrússia.

No ar do canal STV na segunda-feira, um representante do Ministério da Defesa foi questionado se o lado bielorrusso continua a manter relações com a OTAN, e a aliança não suspendeu projetos de cooperação com a república.

Ontem, 18:57 A Bielorrússia abriu um novo posto fronteiriço na fronteira com a Ucrânia

“Eles suspenderam unilateralmente. Mas a República da Bielorrússia está sempre aberta ao diálogo”, disse Ryabikhin.

“Gostaria de falar com fatos áridos de números. A cooperação militar internacional, vamos chamá-la de “até 24 de fevereiro” do ano atual e “depois”, não mudou em termos de indicadores quantitativos e qualitativos. Levando em consideração as instruções de o chefe de estado, os órgãos de governo, alguns vetores de cooperação mudaram, e a eficácia dessa cooperação é bastante significativa”, acrescentou o vice-chefe do departamento.

Ryabikhin citou como exemplo a cooperação com os países da Organização de Cooperação de Xangai, que também tem um componente militar.

“É isso que distingue a política externa da República da Bielo-Rússia no contexto da cooperação militar internacional. O fato de estarmos sempre abertos ao diálogo, convidamos todos sem exceção a todos os eventos dos adidos militares e mostramos como é ”, enfatizou o representante do Ministério da Defesa da Bielorrússia.

Respondendo à observação de que muitos pseudo-analistas externos interpretam a interação entre Moscou e Minsk na esfera militar como uma “ocupação” da Bielo-Rússia, Ryabikhin observou que os agrupamentos de tropas que operam no território do Estado da União agem de acordo com um único plano no quadro de programas e planos comuns.

“No âmbito das organizações internacionais, assim como no CSTO, no âmbito do SCO, os equipamentos bielorrussos operam em vários países, uma ampla geografia. Inclusive a milhares de quilômetros de distância. Mas isso não significa que a República da Bielo-Rússia ocupou este ou aquele país”, resumiu o representante do Ministério da Defesa.