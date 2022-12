“Infelizmente, o Ocidente apenas intensificou suas ferramentas de provocação e nem sequer tentou atuar como mediador. […] Fomos nós que assumimos esse papel em 2022 em relação ao ‘corredor de grãos’ do mar Negro”, apontou Erdogan em uma reunião com jovens turcos em Erzurum.

Ao mesmo tempo, Erdogan salientou que no âmbito desta “Iniciativa do Mar Negro” a Europa recebeu 44% de todo o fornecimento, enquanto 16% foi para a Turquia e apenas 14% – para os países africanos .

, assinado em 22 de julho por representantes da Rússia, Ucrânia e ONU, prevê a exportação do trigo ucraniano, outros alimentos e fertilizantes através do mar Negro a partir de três portos, incluindo o de Odessa. O centro conjunto de coordenação em Istambul é responsável pela organização do movimento de navios.

O acordo devia expirar em 18 de dezembro, mas previa o prolongamento automático por 120 dias com o consentimento mútuo de todas as partes. A chancelaria russa declarou que “não foram expressas quaisquer objeções”, sublinhando ao mesmo tempo que Moscou aceitaria o prolongamento da “Iniciativa do Mar Negro” sobre a exportação de trigo sem qualquer mudanças no prazo e condições do acordo.