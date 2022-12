General israelense explica por que a Ucrânia não receberá o Domo de Ferro – CMIO

A medida provocaria uma reação de Moscou e prejudicaria a segurança de Israel, acredita Jacob Nagel

É improvável que Israel apoie a Ucrânia com seu sistema de defesa aérea Iron Dome por temores de que o ato possa desencadear uma resposta dura da Rússia, disse o ex-conselheiro interino de segurança nacional do país, brigadeiro-general Jacob Nagel, em um artigo publicado pelo The National Interest. na sexta.

Comentando sobre a recente decisão de Washington de fornecer à Ucrânia sua plataforma de defesa aérea Patriot de alto nível, Nagel observou que o movimento “também destaca Israel”, que consistentemente se recusou a enviar armas de defesa aérea para Kiev. O general citou vários motivos para a recusa.

Em primeiro lugar, Israel tem “medos legítimos” que se alguma de suas armas fosse implantada na Ucrânia, elas eventualmente poderiam ser capturadas pela Rússia e seriam “tudo menos garantido” para ser enviado ao Irã para análise, acredita Nagel. Isso pode ajudar Teerã, arquirrival de Tel Aviv por muitas décadas, a encontrar uma maneira de combater os sistemas, disse ele.

Ele continuou dizendo que Israel tem relutado em despachar o sistema Iron Dome para outro lugar quando seu próprio exército “avaliou uma necessidade urgente de adquirir mais sistemas e interceptores para sua própria proteção” contra o grupo militante libanês Hezbollah e o grupo militante palestino Hamas.













Nagel também observou que o treinamento de pessoal ucraniano para operar o Domo de Ferro levaria tempo, tornando esses sistemas inúteis para Kiev no curto prazo.

“Finalmente, Israel não deseja desencadear uma resposta dura da Rússia, que mantém uma presença significativa” na vizinha Síria, escreveu o ex-conselheiro de segurança nacional, acrescentando que, embora Moscou pareça estar redistribuindo alguns de seus equipamentos de lá, não está prestes a deixar o país.

“Quer Israel goste ou não, a presença militar russa é provavelmente uma questão de longo prazo com a qual Israel deve lidar”, disse. ele afirmou.

Embora Israel tenha condenado a operação militar de Moscou na Ucrânia e enviado ajuda humanitária a Kiev, não impôs sanções à Rússia e relutou em fornecer armas à Ucrânia, apesar dos repetidos pedidos.

No mês passado, o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, afirmou que o país simplesmente não tem capacidade de produção para fornecer sistemas de defesa aérea à Ucrânia.

Em outubro, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev alertou Tel Aviv que, caso Israel apoiasse Kiev com armas, isso colocaria suas relações com Moscou em parafuso.