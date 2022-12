Líbia tem ‘oportunidade final’ para eleições – comandante — CMIO

As forças políticas da Líbia têm uma última chance de lançar as bases para as eleições no país devastado pela guerra, afirmou no sábado o comandante do Exército Nacional da Líbia (LNA), o marechal de campo Khalifa Haftar. Seus comentários foram feitos um ano depois que as autoridades eleitorais do país adiaram uma votação devido a disputas entre facções rivais.

Em um discurso na cidade de Benghazi marcando o Dia da Independência da Líbia, Haftar, cujas forças efetivamente controlam a parte oriental do país, declarou que o “Comando Geral [of LNA] anuncia uma oportunidade final para os lados em conflito elaborarem um roteiro viável e realizarem eleições gerais.”

O Marechal de Campo notou que “os líbios são os únicos capazes de resolver seu problema e chegar a um único estado líbio unificado”, informou a mídia local. Haftar também enfatizou a necessidade de “distribuição equitativa das receitas do petróleo” entre os cidadãos da nação.

Suas declarações foram feitas depois que Abdoulaye Bathily, representante especial do secretário-geral da ONU para a Líbia, pediu a todos os líderes do país que resolvam a crise e evitem “ação escalonada que ameaçaria a já frágil estabilidade e unidade da Líbia.”













A Líbia está passando por uma crise desde 2011, quando um golpe apoiado pela OTAN derrubou o antigo líder do país, Muammar Gaddafi, que mais tarde foi assassinado. Após vários anos de confrontos violentos, as forças rivais do leste e do oeste conseguiram estabelecer um cessar-fogo e criaram um governo interino de unidade nacional, concordando em realizar eleições em 24 de dezembro de 2021.

No entanto, a votação foi adiada várias vezes porque os dois lados permaneceram em desacordo sobre as regras exatas, incluindo as de verificação dos resultados, arbitragem de disputas, aplicação do resultado e elegibilidade dos principais candidatos, que incluíam uma série de figuras controversas .

Entre eles estava Saif al-Islam Gaddafi, filho do falecido líder líbio. Ele foi acusado de crimes de guerra supostamente cometidos durante os combates em 2011, pelos quais foi julgado e condenado à revelia por um tribunal de Trípoli.