Dezenas de feridos após colapso de arquibancada durante jogo de basquete – CMIO

Funcionários da capital egípcia, Cairo, estão culpando o incidente por uma debandada da multidão

Pelo menos 27 espectadores sofreram ferimentos depois que uma arquibancada desabou parcialmente durante um jogo de basquete em uma arena na capital egípcia, Cairo, no sábado, disse o Ministério da Saúde do país.

O incidente no Hassan Moustafa Sports Hall, no distrito de 6 de outubro da cidade, deixou 27 pessoas feridas, de acordo com o ministério.

As vítimas foram hospitalizadas com ferimentos sem risco de vida, incluindo fraturas e sangramento, acrescentou.

Uma seção de assentos caiu sobre os espectadores durante um jogo da Supercopa entre o Al-Ahly do Cairo e o Ittihad de Alexandria.

A partida foi abandonada, enquanto alguns atletas e outros correram para ajudar os torcedores, segundo a mídia local. Mais de 20 ambulâncias chegaram ao local para evacuar os feridos.

Em entrevista à TV, o porta-voz do Ministério dos Esportes do Egito, Mohamed Fawzi, culpou o colapso das arquibancadas por uma suposta debandada de torcedores visitantes do Ittihad.

Hassan Moustafa é uma arena relativamente nova. Foi construído há três anos para o Campeonato Mundial de Handebol Masculino de 2021, que o Egito sediou.