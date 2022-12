Seul pode usar a situação com drones para seus próprios fins, diz especialista

MOSCOU, 26 de dezembro – RIA Novosti. A história da invasão do espaço aéreo sul-coreano por drones norte-coreanos reflete um confronto que Seul pode usar deliberadamente para fins políticos domésticos e pode persistir pelos próximos três a quatro anos, Konstantin Asmolov, pesquisador do Centro de Estudos Coreanos da o Instituto do Extremo Oriente da Academia Russa de Ciências, disse à RIA Novosti.