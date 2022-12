China responde à ‘provocação’ dos EUA – CMIO

Pequim lançou exercícios militares poucos dias depois que Washington autorizou um pacote de assistência de segurança a Taiwan

O Exército de Libertação do Povo Chinês (PLA) realizou exercícios militares perto de Taiwan no domingo, disse seu Comando do Teatro Oriental em um comunicado. Pequim culpou os EUA e a ilha autônoma pela escalada contínua na região.

As forças Armadas “organizou patrulhas conjuntas de prontidão de combate e exercícios de ataque de poder de fogo conjuntos no espaço aéreo e nas águas ao redor de Taiwan”, disse o porta-voz do comando, coronel Shi Yi, em um breve comunicado, sem especificar o local exato ou a escala do exercício.

O coronel chamou os exercícios “uma resposta resoluta ao crescente conluio e provocação dos Estados Unidos e Taiwan”, acrescentando que o PLA levaria “todas as medidas necessárias” defender a soberania e a integridade territorial da China.

Autoridades chinesas não revelaram a natureza do suposto ataque dos EUA “provocação,” mas os exercícios ocorreram apenas dois dias depois que o presidente Joe Biden sancionou a Lei de Autorização de Defesa Nacional dos EUA de 2023. O orçamento militar dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2023 autoriza US$ 10 bilhões em assistência de segurança e aquisição acelerada de armas para Taiwan.













O Ministério da Defesa chinês criticou no sábado o projeto de lei como mais um movimento que “coloca seriamente em risco a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan” e aumenta o risco de um conflito militar direto entre Washington e Pequim.

O governo de Taiwan não comentou o desenvolvimento até agora. Autogovernada desde 1949, a nação insular nunca declarou oficialmente a independência de Pequim. A China o vê como parte inalienável de seu território.

As tensões em torno de Taiwan estão altas desde a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha em agosto. Embora seguindo formalmente a política de Uma China e reconhecendo a soberania de Pequim sobre a ilha, Washington apoiou ativamente Taipei.

As visitas de altos funcionários dos EUA a Taiwan, bem como a crescente cooperação militar entre Taipei e Washington, levaram repetidamente a objeções de Pequim. Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, acusou os EUA de “esfaquear a China pelas costas” em um telefonema com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e pediu a Washington que abandonasse sua política de “bullying unilateral”.