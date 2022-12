MOSCOU, 26 de dezembro – RIA Novosti. Tentativas de minar ou ignorar a Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU sobre Kosovo são inaceitáveis, um novo agravamento que estourou na província demonstra de forma convincente que um afastamento do atual quadro regulatório em Kosovo apenas provoca “radicais de Pristina”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova disse.

A Resolução 1244 foi adotada em 10 de junho de 1999, autorizando uma presença civil e militar internacional no que era então a Iugoslávia.

“Há dezessete dias, os sérvios estão de plantão nas barricadas que ergueram no norte da região em sinal de protesto contra a detenção pelos kosovares do ex-funcionário da “polícia” local Sérvia Dejan Pantic. ”, disse Zakharova, seu comentário foi publicado no site do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Segundo ela, “os contingentes da OTAN e da UE destacados na região não podem e não querem influenciar o que está acontecendo… eles agem como figurantes, toleram a escalada”.

“Os Estados Unidos e a União Européia continuam a falar baixo com os sérvios, de vez em quando eles quebram em uma distribuição descarada de instruções. Um exemplo típico foram as palestras do Alto Representante da UE Josep Borrell, que ordenou categoricamente aos sérvios que “remover imediatamente” as barricadas. Tal franco acompanhamento de Bruxelas aos apetites dos kosovares ultrapassa todos os limites concebíveis de cinismo a obrigação de criar uma Comunidade de municípios sérvios na província”, afirmou Zakharova.

Segundo ela, os kosovares “só recebem indulgências – seja na forma de liberalização do regime de vistos ou na aceitação favorável para consideração da candidatura da autodenominada “República do Kosovo” à adesão à UE”.

“O pré-requisito fundamental para um acordo em Kosovo, se alguém realmente luta pela paz, é a adesão firme aos seus fundamentos jurídicos internacionais. Tentativas de minar ou ignorar a resolução 1244 fundamental do Conselho de Segurança da ONU são inaceitáveis. demonstra de forma convincente que um afastamento do atual quadro regulatório em Kosovo apenas provoca os radicais de Pristina. E não está longe de um conflito real de grande escala”, resumiu o representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

As tensões permanecem em Kosovo e Metohija. A polícia da autoproclamada República do Kosovo deteve em dezembro vários policiais no norte por suspeita de crimes de guerra durante o conflito de 1998-1999 e terrorismo. Em 10 de dezembro, os sérvios do Kosovo ergueram barricadas por causa disso e estão de plantão nas rodovias do norte da região.

A situação nas próprias barricadas nos municípios de Leposavić, Zvecan e Zubin Potok permanece pacífica, com os sérvios locais de plantão em tendas à noite. Durante o dia, as mulheres locais também vão às barricadas. No segmento sérvio das redes sociais, estão sendo distribuídos vídeos da movimentação de equipamentos militares no município de Raska e do voo de helicópteros Mi-35 da Força Aérea do país.

O primeiro-ministro da autoproclamada República do Kosovo, Albin Kurti, apresentou em 15 de dezembro o pedido de adesão de Pristina à UE à República Tcheca que preside o Conselho da União Europeia. Em resposta, o Ministério da Defesa sérvio transmitiu um pedido ao comando da missão KFOR da OTAN para introduzir um contingente limitado de até 1.000 policiais e militares sérvios em Kosovo e Metohija, de acordo com a resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU. países – Espanha, Grécia, Chipre, Eslováquia e Roménia – não reconhecem o Kosovo.