Erdogan acusa Ocidente de ‘provocações’ sobre a Ucrânia – CMIO

O líder turco afirmou que seu país é o único tentando mediar entre Moscou e Kiev

O presidente Recep Tayyip Erdogan elogiou o papel de Türkiye em garantir um acordo de grãos entre a Rússia e a Ucrânia, alegando em um discurso no domingo que, ao contrário de Ancara, as nações ocidentais não fizeram nenhum esforço diplomático tangível para resolver o conflito.

“Infelizmente, o Ocidente só fez provocações e falhou em fazer esforços para ser um mediador na guerra Ucrânia-Rússia”, disse. Erdogan disse em um evento para jovens na província de Erzurum, no leste de Türkiye, no domingo.

Türkiye tem assim “assumiu este papel de mediador em 2022” e deve continuar seus esforços diplomáticos no próximo ano, aproveitando o sucesso do corredor do Mar Negro criado como parte de um acordo de grãos em Istambul em julho, disse Erdogan.

O corredor de grãos foi anunciado como uma forma de garantir o abastecimento de alimentos para as nações mais necessitadas, mas Erdogan confirmou as preocupações de longa data da Rússia, dizendo no domingo que cerca de 44 por cento dos grãos exportados da Ucrânia foram para a Europa. Nesse ínterim, Moscou expressou sua disposição de fornecer às nações africanas “grandes volumes” de grãos e fertilizantes de seus próprios estoques, gratuitamente.













Ancara adotou uma posição neutra no início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, recusando-se a participar das sanções ocidentais contra Moscou, enquanto continuava sua cooperação militar com Kiev – incluindo a venda de vários drones de ataque Bayraktar. Um acordo preliminar de paz teria sido alcançado em Istambul no início de março, mas posteriormente rejeitado pela Ucrânia sob suposta pressão do Ocidente.

O acordo de grãos, apresentado como uma rara vitória da diplomacia, foi assinado em julho por representantes da Rússia, Ucrânia, Türkiye e da ONU, com um Centro de Coordenação Conjunto estabelecido em Istambul para supervisionar os embarques. No final de outubro, a Rússia suspendeu brevemente sua participação no acordo, depois de acusar Kiev de lançar um ataque terrorista na ponte da Crimeia e de ataques de drones a navios envolvidos na segurança da passagem de cargas agrícolas. Moscou acabou retornando ao acordo depois de receber informações não especificadas “garantias de segurança escritas” de Kiev.

No mês passado, Moscou permitiu “um prolongamento técnico” do acordo, mas as autoridades russas expressaram repetidamente preocupações de que o acordo não está cumprindo seus objetivos declarados e também insistiram que a promessa de suspender as restrições às exportações agrícolas russas não estava sendo cumprida. O presidente turco expressou esperança de que a questão das exportações de fertilizantes e outras preocupações de Moscou sejam resolvidas por meio de “mais intenso” negociações no próximo ano.