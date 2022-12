Lavrov acusa Casa Branca de querer 'fim da história' previsto por Fukuyama

“Quando Francis Fukuyama disse há 30 anos, ou ainda antes, que o fim da história tinha chegado, quando ele falava do domínio total da ideologia liberal, da democracia, do modo de vida liberal, significando que o sistema mundial concorrente, o sistema do socialismo, havia desaparecido, passado algum tempo ele foi rapidamente exposto ao ridículo. Passaram a dizer: ‘Vejam como Francis estava errado, não se deve fazer previsões de forma tão categórica’. Se analisarem a política do governo Biden, [verão que] é exatamente isso que eles querem”, apontou Lavrov durante uma reunião de trabalho com diretores de diversas mídias russas.