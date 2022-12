Tempestade de neve mata 25 no oeste de Nova York

WASHINGTON, 26 de dezembro – RIA Novosti. As autoridades do condado de Erie, no oeste de Nova York, confirmaram 25 mortes em vários incidentes relacionados a uma tempestade de inverno que atingiu grande parte dos EUA no final da semana passada.

Erie, onde fica a grande cidade de Buffalo, responde por quase metade do total de vítimas do mau tempo no país.

“O Gabinete de Exames Médicos confirmou até agora 25 mortes relacionadas à tempestade”, twittou o chefe distrital Mark Polonkartz.

Em entrevista à CNN, ele disse que os mortos são encontrados em “carros e em montes de neve na rua”. Fortes nevascas ocorreram no distrito, o que bloqueou as estradas.

“Estamos acostumados a nevar aqui, mas o vento, a falta de visibilidade… o frio extremo é um dos piores climas que já experimentamos”, disse Polonkarz.

Ele acrescentou que as ambulâncias ficaram presas na neve profunda e os socorristas tiveram que enviar outros socorristas para resgatá-los. As autoridades fecharam muitas estradas no condado de Erie, incluindo Buffalo, para os motoristas.

“Este não é o Natal que esperávamos e esperávamos”, disse o funcionário.