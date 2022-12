Empresas japonesas suspenderão o seguro de navios para águas russas – mídia – CMIO

Três empresas japonesas vão parar de fornecer serviços de seguro para danos de guerra a navios em águas russas, informou a agência de notícias Nikkei na sexta-feira, citando fontes não identificadas.

A decisão teria sido motivada por empresas de resseguros que se recusaram a assumir riscos relacionados à operação militar na Ucrânia lançada por Moscou em fevereiro.

A Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, a Sompo Japan Insurance e a Mitsui Sumitomo Insurance começaram a notificar os armadores sobre os planos de parar de fornecer cobertura para danos de guerra em qualquer lugar nas águas russas, incluindo o Extremo Oriente do país, que fica a milhares de quilômetros da zona de conflito. A medida entra em vigor no dia 1º de janeiro.

Antes de navegar pelas águas ucranianas ou russas, os proprietários de navios são obrigados a assinar um seguro extra contra danos de guerra. Os provedores devem ser notificados com antecedência para acompanhar os termos de pagamentos e prêmios. A partir do ano que vem, os armadores não terão mais essa opção das três empresas japonesas.













De acordo com o jornal, as importações japonesas de gás natural liquefeito do projeto russo Sakhalin-2 e de outros lugares podem ser afetadas pela incapacidade de garantir cobertura, resultante da decisão.

Em setembro, as nações do Grupo dos Sete concordaram em impor um teto de preço às exportações de petróleo russo transportado por via marítima, como parte das sanções relacionadas à Ucrânia. No início de dezembro, o limite foi acertado pelos países do G7, União Européia e Austrália em US$ 60 por barril. De acordo com a decisão, o seguro marítimo e outros serviços para navios são proibidos no transporte de óleo adquirido acima do limite estabelecido. Em resposta, Moscou prometeu proibir as vendas de petróleo sob contratos que especificam um teto de preço.

Tóquio apoiou a limitação de preços, chamando-a de uma ferramenta eficaz para reduzir a receita energética russa. Ao mesmo tempo, Masahiro Okafuji, chefe da empresa Itochu, que participa do projeto Sakhalin-1 por meio do consórcio Sodeco, disse em novembro que o Japão não conseguiria sobreviver sem as importações de petróleo e gás da Rússia.

As empresas japonesas anunciaram planos de manter a participação nos projetos de gás Sakhalin-1 e Sakhalin-2 depois que as sanções anti-Rússia foram impostas, e o presidente Vladimir Putin deu ordens para transferir o projeto, anteriormente administrado pela gigante petrolífera americana ExxonMobil, para um entidade doméstica.

