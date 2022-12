Rússia realiza teste de voo de novo motor aeronáutico com tecnologias avançadas

“O motor está sendo testado integrado no laboratório voador Il-76LL, pertencente ao Instituto de Testes de Voo Gromov da OAK [Corporação Aeronáutica Unida]”, informou a empresa.

Em maio, os testes em bancada do primeiro protótipo do motor PD-8 haviam sido concluídos com êxito.

Observa-se que os testes confirmaram que o motor e seus sistemas podem operar de acordo com os parâmetros básicos estabelecidos nas especificações técnicas e que as soluções de projeto utilizadas no produto estão corretas.

Panorama internacional Rússia interrompe envio de motores de foguete para os EUA, comunica diretor da Roscosmos

O motor turbofan PD-8, destinado às aeronaves SSJ100-New e Beriev Be-200, é fabricado com peças e componentes totalmente russos e tecnologias avançadas de processamento, incluindo manufatura aditiva.

Várias empresas estatais da Rússia estão envolvidas no processo, aproveitando amplamente a experiência adquirida no desenvolvimento do motor PD-14.





