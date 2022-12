Atirador de Paris admite ‘ódio patológico’ contra migrantes – promotor – CMIO

O atirador que atirou e matou três pessoas na capital francesa admitiu aos investigadores que o massacre foi motivado por seu antigo ódio aos estrangeiros, disse o procurador de Paris neste domingo.

Durante o interrogatório, o suspeito teria dito que havia desenvolvido um “ódio aos estrangeiros que se tornou totalmente patológico” após um roubo em sua casa em 2016, disse a promotora Laure Beccuau em um comunicado.

O homem de 69 anos se descreveu como “depressivo” e “suicida,” e supostamente planejava se matar com a última bala. Ele inicialmente procurou atingir a população imigrante no subúrbio de Seine-Saint-Denis, no norte de Paris, mas mudou de ideia depois de ver “muito poucas pessoas” na área e achando suas roupas muito desconfortáveis ​​para recarregar a arma com rapidez suficiente.













Em vez disso, ele abriu fogo em um centro cultural curdo e em um café próximo na sexta-feira, matando dois homens e uma mulher e ferindo outras três pessoas no 10º distrito de Paris. Anteriormente identificado como “William M.” pela mídia francesa, o maquinista aposentado estava supostamente armado com uma pistola Colt 1911 do Exército dos Estados Unidos, junto com vários pentes carregados.

O promotor acrescentou que os investigadores foram forçados a suspender o interrogatório em “razões médicas” no sábado, e transferir o suspeito para uma clínica psiquiátrica da polícia. Nesse ínterim, a polícia realizou buscas na casa de seus pais, onde ele morava, mas não encontrou nenhuma evidência que o ligasse a “ideologia extremista”.

No entanto, as autoridades reconheceram anteriormente que o suspeito tinha um histórico de violência contra migrantes e havia acabado de ser libertado da detenção enquanto aguardava julgamento por um ataque a faca em um acampamento de migrantes em Paris há um ano. Ele também foi condenado por violência armada em 2016 – uma decisão da qual ele recorreu.

O ataque provocou agitação em massa no fim de semana, quando moradores locais chocados exigiram justiça e acusaram a polícia de ignorar as ameaças à comunidade curda. O protesto logo se tornou violento, com multidões enfurecidas atirando projéteis na polícia, virando vários carros e quebrando vitrines. A polícia respondeu com gás lacrimogêneo e prendeu pelo menos 11 pessoas em uma tentativa de conter a violência, e mais tarde disse que mais de 30 policiais ficaram feridos em confrontos.