As reservas de moeda estrangeira da Rússia ultrapassaram US$ 580 bilhões, anunciou o Banco da Rússia na quinta-feira.

De acordo com o regulador, as participações aumentaram US$ 5,2 bilhões ou 0,9% na semana encerrada em 16 de dezembro, atingindo US$ 581,7 bilhões. O aumento foi atribuído a uma reavaliação positiva do mercado.

Cerca de metade das reservas de moeda estrangeira da Rússia foram congeladas pelos bancos centrais ocidentais no início de março como parte das sanções sobre o conflito na Ucrânia. As participações restantes consistem em ouro e moeda estrangeira mantidas no país, bem como ativos em yuans chineses. Antes do conflito, em 18 de fevereiro, as reservas cambiais da Rússia atingiram um máximo histórico de US$ 643,2 bilhões.

O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, acusou o Ocidente de desacreditar a ideia de reservas internacionais, usando o dólar como arma na guerra de sanções contra a Rússia.

As reservas internacionais da Rússia são ativos estrangeiros altamente líquidos mantidos pelo Banco da Rússia e pelo governo. Eles consistem em ouro monetário, Direitos Especiais de Saque (SDR) no FMI e fundos em moeda estrangeira. No mês passado, a Rússia saltou para o quarto lugar entre as maiores economias do mundo em termos de participações cambiais, depois da China, Japão e Suíça.

