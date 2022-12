Ônibus cheios de migrantes entregues na residência do vice-presidente na véspera de Natal — CMIO

Os democratas acusaram o governador do Texas de encenar a façanha e colocar em risco a vida das pessoas

Três ônibus transportando entre 110 e 130 migrantes chegaram ao Observatório Naval, a residência oficial do vice-presidente em Washington, DC, na noite de sábado, onde foram recebidos por uma instituição de caridade local e levados para um abrigo temporário em uma igreja próxima.

Um representante do SAMU Primeira Resposta reconheceu que a agência de socorro estava esperando a chegada e estava pronta para retirar as famílias do frio, enquanto uma rede de restaurantes locais doava jantar e café da manhã.

Acusar as autoridades do Texas de abandonar pessoas no “a véspera de Natal mais fria já registrada em Washington”, a mídia local compartilhou vídeos perturbadores de famílias com crianças, enroladas em cobertores, recarregando seus pertences em outros ônibus. Tatiana Labord, do SAMU, disse que a maioria das chegadas deve permanecer em Washington apenas brevemente, já que estão indo para “outros destinos”.

#Acontecendo agora o segundo ônibus de migrantes chegou aqui em DC perto da casa de VP Kamala Harris. Eles estão embarcando em outro ônibus que os leva a uma igreja. Acabei de ser informado por alguém ajudando a trazê-los para a igreja que este ônibus veio do Texas: pic.twitter.com/Sp4upqz1yB — Christian Flores (@CFloresNews) 25 de dezembro de 2022

As autoridades do Texas não confirmaram nem negaram seu envolvimento até agora, mas os democratas imediatamente acusaram o governador Greg Abbott, argumentando que a façanha foi “em linha” com as ações anteriores dele e de outros governadores republicanos.

O terceiro e último ônibus de migrantes da noite de ônibus de migrantes até DC do Texas chegando, com a Migrant Solidarity Mutual Aid Network levando-os a uma igreja: pic.twitter.com/Y65B8RnilZ — Christian Flores (@CFloresNews) 25 de dezembro de 2022

“O governador Abbott abandonou crianças na beira da estrada em temperaturas abaixo de zero na véspera de Natal sem coordenação com nenhuma autoridade federal ou local”, disse. O secretário de imprensa assistente da Casa Branca, Abdullah Hasan, disse em um comunicado, chamando-o de “acrobacia cruel, perigosa e vergonhosa.”













O escritório de Abbott disse na semana passada que o Texas transportou mais de 15.000 migrantes para “santuário” cidades como Washington, Nova York, Chicago e Filadélfia desde abril. Não seria a primeira vez que Abbott enviaria ônibus cheios de migrantes recém-chegados à porta da vice-presidente Kamala Harris, que visitou a fronteira apenas uma vez desde que o governo Biden a encarregou de lidar com a crise no ano passado.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, também enviou imigrantes ilegais para locais de luxo no passado. Em setembro, ele enviou dois aviões carregados de migrantes para o enclave insular de Martha’s Vineyard, lar dos Obamas e de outros pesos-pesados ​​da política. Ele há muito pede fundos federais para pagar a realocação de imigrantes ilegais que ele alegou que o governo federal havia enviado para a Flórida sem aviso prévio ou permissão das autoridades estaduais.