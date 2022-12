Empréstimos no Reino Unido atingem recorde – CMIO

O aumento dos custos de energia está aumentando a dívida do governo, de acordo com dados oficiais

O governo britânico emprestou um recorde de £ 22 bilhões (US$ 27 bilhões) em novembro, o valor mensal mais alto desde que os registros começaram em 1993, revelou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS).

De acordo com seu relatório na quarta-feira, o valor é £ 13,9 bilhões a mais do que no mesmo mês de 2021, já que o país foi atingido pelo aumento dos preços do gás natural que forçou o governo a subsidiar os custos de aquecimento e eletricidade para milhões de residências e empresas.

Os dados do ONS mostraram que o endividamento líquido do setor público (excluindo bancos resgatados durante a crise financeira) foi de £ 105,4 bilhões no ano fiscal até novembro de 2022, o quarto maior total desde 1993 e £ 50,8 bilhões a mais do que em 2019 .

O relatório surge no momento em que o governo britânico enfrenta uma onda de greves de trabalhadores do setor público, que exigem um aumento salarial devido ao aumento da inflação. Estes incluem enfermeiras e motoristas de ambulância, bem como trabalhadores da indústria ferroviária, que depende fortemente de subsídios.

Em resposta, o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, disse que não mudará seus planos de gastos. De acordo com a Reuters, isso não permite que os salários do setor público acompanhem a inflação, que atingiu a maior alta em 41 anos em outubro.

“Temos um plano claro para ajudar a reduzir a inflação pela metade no próximo ano, mas isso requer algumas decisões difíceis para colocar nossas finanças públicas de volta em uma base sustentável”, disse. Hunt disse.

Dados oficiais mostram que a inflação, que desacelerou de um pico de mais de 11% em outubro para 10,7% no mês passado, ainda está perto do nível mais alto desde o início dos anos 80.

No mês passado, o Escritório de Responsabilidade Orçamentária do governo britânico revisou sua previsão de empréstimos em 2022/23 para £ 177 bilhões, ou 7,1% do PIB, de uma estimativa anterior de £ 99,1 bilhões.

