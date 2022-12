A Bielorrússia abriu um novo posto fronteiriço na fronteira com a Ucrânia

MINSK, 26 de dezembro – RIA Novosti. A Bielo-Rússia abriu na segunda-feira um novo posto avançado na fronteira com a Ucrânia, informou o serviço de imprensa do Comitê Estatal de Fronteiras da Bielorrússia.

“O posto de fronteira” Gden “de tipo modular foi aberto na fronteira com a Ucrânia”, diz o relatório.

A inauguração de um novo posto avançado de fronteira ocorreu na aldeia de Gden, no distrito de Bragin (sudeste da Bielo-Rússia). O evento contou com a presença do Primeiro Vice-Presidente do Comitê Estadual de Fronteiras, Major General Igor Butkevich, Assistente do Presidente – Inspetor da Região de Gomel Sergei Bartosh, Bispo de Turov e Mozyr Leonid, autoridades locais e militares do grupo de fronteira de Gomel.

A seção da fronteira guardada pelo posto avançado fica ao lado do território da Reserva Ecológica de Radiação do Estado de Polessky. A fronteira com a Ucrânia é marcada com marcadores de fronteira temporários.

O Comitê Aduaneiro Estadual da Bielo-Rússia observou que o posto avançado modular de Gden é um exemplo de como é possível fornecer um ambiente confortável para o serviço e a vida do pessoal do serviço de fronteira no campo.

As instalações da divisão estão localizadas em 18 módulos multifuncionais compactos, equipados com sistemas de suporte à vida e fontes de energia autônomas. As instalações estão equipadas com eletrodomésticos e móveis, há balneário e chuveiros. No território do posto fronteiriço existem locais para guardar e reparar equipamentos, recintos para cães de serviço. Um acampamento de serviço de fronteira e instalações esportivas foram criados para ministrar aulas com militares.